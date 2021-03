Náš rok s covidem

Přitom je to teprve týden, co tohle kuriózní nařízení, vzniklé nejspíš špatným překladem z angličtiny, vláda vydala – aby ho za pár dnů ve vší tichosti překryla příkazem nosit od 1. března na veřejnosti s velkou koncentrací lidí pouze respirátory nebo nanoroušky. To je jen jeden příklad za mnohé další vládní kotrmelce, které provázely českou veřejnost po celý uplynulý rok.

Až tragické ovšem je, že se k dalšímu a tentokrát mnohem zásadnějšímu přešlapu schyluje i teď, v neudržitelné situaci, která už dospěla tak daleko, že je i neprůstřelně bohorovný Andrej Babiš (ANO) ochoten veřejně přiznat chyby své vlády.

Když teď, na prahu druhého roku pandemie, představoval dlouhý seznam nových restrikcí, apeloval na lidi, aby se chovali stejně zodpovědně jako loni na jaře, kdy Česko patřilo k nejméně zasaženým státům v Evropě.

Už přitom ale nedodal, že dnešní situace se od té loňské naprosto zásadně liší. A sice v tom, že na rozdíl od března 2020, kdy se automobilové koncerny VW a TPCA rozhodly pro několikatýdenní odstávku svých evropských podniků, se teď kola zdejšího průmyslu evidentně nezastaví.

Lockdown a průmysl

Zdůraznit je třeba, že k faktickému lockdownu automobilového průmyslu v České republice tehdy rozhodně nedošlo z vůle Andreje Babiše: ten působil naopak dost iritovaně, když na tiskové konferenci oznamoval, že ačkoliv jeho vláda nehodlá nijak omezovat zdejší průmyslová odvětví, zastavila Škodovka výrobu ve čtvrtek 20. března, kdy z jejích 34 tisíců zdejších zaměstnanců byla nákaza koronavirem potvrzena ve dvou případech. O pět dnů později se ke stejnému kroku rozhodla automobilka TPCA v Kolíně.

Oba koncerny kompenzovaly českým dělníkům mzdy ve výši 70 až 85 procent platu z vlastních zdrojů. O podílu české vlády se teprve vyjednávalo. Vzhledem ke značnému počtu zdejších subdodavatelů do obou automobilových gigantů došlo ovšem k řetězové reakci a v reálu byl nakonec zdejší průmysl ochromen v míře podstatně vyšší.

Dnes je evidentní, že to byla právě tato skutečnost, která měla na úspěšném zvládnutí první vlny pandemie v České republice zásadní podíl. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se totiž zdaleka nejvíc lidí nakazí v zaměstnání. Jenom v loňském měsíci říjnu se nakazilo v práci skoro 27 tisíc lidí. V září jich podle hygieniků bylo z celkového počtu pozitivně diagnostikovaných pravděpodobně až 60 procent.

Přesto trvají jak prezident, tak premiér tvrdošíjně na tom, že průmyslu se nynější lockdown netýká.

Náhradou má být testování zaměstnanců, ovšem s obrysy „rozvolněnými“ už teď natolik, že podle mínění odborníků to šíření nákazy v továrnách rozhodně nezabrání. A vzhledem k faktu, že okolní státy bojují toho času s pandemií podstatně úspěšněji než Česko, není tentokrát na obzoru žádný průmyslový gigant, který by Babišovu vládu postavil před hotovu věc. Do druhého roku pandemie to nejsou dobré vyhlídky.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu