Nová britská premiérka a perné dny pro EU

Britští konzervativci vsadili na kontinuitu. Liz Trussová bude pokračovat v mnohém, co razil a představoval Boris Johnson. Samozřejmě bez jeho teatrálnosti a neučesanosti. I volba byla rozhodováním mezi političkou loajální ke končícímu premiérovi a kandidátem, který výrazně přispěl k Johnsonovu pádu. A také to do výsledku promluvilo, protože ve vládní straně má odcházející enfant terrible ostrovní politiky stále mnoho stoupenců a značnou podporu. Komentář Praha 16:51 6. září 2022

Vítězství Trussové nakonec nebylo tak drtivé, jak naznačovaly průzkumy z uplynulých týdnů. Za pravdu naopak dostala tvrzení zastánců poraženého exministra financí Rishiho Sunaka, že rozdíl bude těsnější, než se čekalo.

Přes 57 procent hlasů pro Trussovou oproti necelým 43 procentům pro Sunaka přesto jasně ukázalo, koho chtějí řadoví konzervativci v čele strany a londýnské vlády.

Tam teď tak usedá politička, která slibuje, že Británie bude pokračovat v rozhodné podpoře Ukrajiny a NATO, v tvrdém kurzu proti Rusku a Číně nebo ve snahách o rozvíjení vztahů se Spojenými státy a globální přítomnosti „Albionu“ ve světě. Ale třeba také v kontroverzním projektu odvážení nelegálních migrantů do Rwandy a dalších zemí. Jelikož se většinou jedná o politiku, kterou vedla už jako šéfka diplomacie, respektive předtím jako ministryně mezinárodního obchodu, není důvod se domnívat, že by po přestěhování do Downing Street 10 od ní upustila.

Světlejší zítřky nelze čekat

Z unijního pohledu je méně povzbudivé, že v Johnsonově vládě měla na starosti také kontakty s EU a vyjednávání o sporech s Evropskou komisí. Tato jednání ale nikam nevedla a Trussová svými kroky přispěla k současné nedůvěře a nevalné kondici vzájemných vztahů mezi Bruselem a Londýnem.

Poslední ránu jim zasadil její návrh zákona, který má Británii umožnit jednostranně měnit ujednání ohledně podmínek obchodu se Severním Irskem v brexitové smlouvě. Trussová už avizovala, že jako premiérka bude chtít tuto normu dotáhnout ke schválení a stále pohodlná konzervativní většina v Dolní sněmovně jí to s největší pravděpodobností umožní. Už předložení tohoto návrhu vyvolalo na unijní straně bouřlivé odmítnutí. Jaká bude reakce na jeho předpokládané schválení, je nabíledni.

Světlejší zítřky v britsko-unijních vztazích tak nelze od nástupu vlády Liz Trussové očekávat – zvlášť když se někdejší obhájkyně setrvání v EU po referendu profiluje jako jedna z nejrozhodnějších zastánkyň brexitu, hájení britských zájmů a neústupnosti požadavkům Bruselu na ostrovní politické scéně. Také tím oslovila své konzervativní podporovatele. Nemůže si tedy dovolit od tohoto přístupu couvnout, aby jejich podporu neztratila.

Předseda Evropské rady Charles Michel jí při gratulaci ke zvolení parafrázoval slova nesmrtelného hitu skupiny Beatles, že všechno, co potřebuje, jsou přátelé. Těch má Trussová v Konzervativní straně evidentně dost, aby jí to pomohlo vystoupat na politický vrchol ve Spojeném království. Pro to, co Evropskou unii čeká s nastupující premiérkou, by se spíš hodil titul jiné slavné písně liverpoolských „Brouků“ Perný den. A nepochybně nebude jen jeden.

Autor je analytik Českého rozhlasu