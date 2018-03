George Soros by si za pomoc střední Evropě zasloužil vyznamenání

Nejdřív jsem si myslel, že slovenský premiér Robert Fico se na chvíli prostě zbláznil. Nebylo by divu, už týden je pod obrovským tlakem opozice a médií, vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky si bere osobně a možná skutečně skoro nespí, jak se svěřil médiím. Komentář Praha 10:00 8. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský rodák a americký multimiliardář, finančník a filantrop George Soros | Foto: flickr.com, International Monetary Fund, CC BY-NC-ND 2.0, Michael Spilotro

Myslel jsem si, že se Robert Fico prostě na chvíli zbláznil, protože teorie o tom, že americký miliardář a filantrop George Soros organizuje na Slovensku převrat proti vládě, může být jen výplodem chorého mozku. Nebo naprosto zlovolnou spikleneckou teorií, která se dává do oběhu proto, že se hledá nepřítel.

Pokud se Robert Fico pokládá za demokratického politika, jehož cílem je dobře spravovat Slovensko, bojovat o moc ve svobodných volbách férovými prostředky, držet v zemi dělbu moci a právní stát, pak není a nikdy nebyl George Soros jeho protivníkem, ale vždy spojencem.

Soros je totiž člověk, který věnuje miliardy na řešení nejzávažnějších problémů našeho regionu, na podporu demokracie, na boj se zaostalostí a chudobou, na Slovensku především na zlepšení velmi špatného stavu tamní romské menšiny.

Je to George Soros, kdo financuje Středoevropskou univerzitu, podle všech žebříčků nejlepší školu, kterou střední Evropa má. Univerzitu, na níž vyrostla už celá jedna generace středoevropských elit.

Situace Romů na Slovensku

Ano, George Soros vadí autoritářskému premiérovi Maďarska Viktoru Orbánovi, protože mu komplikuje jeho snahy o totální - a dodejme i totalitní - ovládnutí Maďarska.

George Soros je člověk, který podpořil ukrajinskou revoluci na Majdanu, jež udržela proevropské směřování Kyjeva. Soros také pomáhá udržet výhonky demokracie i v dalších zemích postsovětského prostoru. Proto vadí Vladimiru Putinovi a jemu podobným vůdcům.

Nechci dělat z téměř 88letého filantropa anděla, ale za to, co udělal pro Česko, pro Slovensko, pro celou střední a východní Evropu, by si zasloužil ta nejvyšší česká a slovenská vyznamenání, a ne takové choré obviňování.

Myslel jsem, věřil jsem, že Robertu Ficovi v drsném mocenském konfliktu s opozicí a prezidentem Andrejem Kiskou prostě jen v pondělí ujely nervy. Jenže Robert Fico svoji spikleneckou teorii znovu do televizních kamer opakuje. S tím, že nevěří, že Soros a prezident Kiska se mohli v září bavit v New Yorku o zlepšení situace Romů na Slovensku.

Jenže právě o tom se normální lidé, kteří mají starost o Slovensko, opravdu dost často baví. Zvláště, když do romských programů na Slovensku dáváte tolik peněz jako George Soros.

Prostě pokud chce Robert Fico zůstat premiérem demokratického Slovenska, měl by se začít léčit. Přinejmenším ze stihomamu jménem George Soros.

Autor je redaktorem Mladé fronty DNES.