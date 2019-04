Český prezident Miloš Zeman, přítel Ukrajiny

Ty v posledních pěti letech česko-ukrajinské vztahy výrazně poškozovaly.

Zemanovy výroky ohledně historického práva Ruska na Krym, odmítání uznání očividné ruské agrese na východě Ukrajiny, odmítání protiruských sankcí či návrhy na odprodání Krymu Moskvě udělali z Miloše Zemana v očích mnoha Ukrajinců trojského koně Putina v Evropě.

Ruský prezident Vladimir Putin svému novému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému, který stejně jako odcházející hlava ukrajinského státu Petro Porošenko požaduje návrat Doněcka i okupovaného Krymu pod ukrajinskou správu, ke zvolení nepopřál.

Naopak Zeman poslal dopis, který svědčí o jeho snaze se vztahem k Ukrajině a Ukrajincům něco udělat. Zeman se v úvodu sice nevyhnul kritice dosavadního „neefektivního“ ukrajinského vedení, neodpustil si kritiku „národoveckých hesel“, ale odhlédnuto od toho jsou další části dopisu až překvapivě pozitivní.

Cesta k narovnání vztahu Zemana k Ukrajině

Tady si dovolím citovat: „Ujišťuji Vás, že Česko bude i nadále ukrajinským reformním snahám napomáhat a podporovat evropské směřování Ukrajiny. Zasadím se o to i já osobně, jelikož mi velmi záleží na pozitivním vývoji Ukrajiny a prohlubování vztahů mezi našimi zeměmi ve všech oblastech.“

Dál Zeman zve v neděli zvoleného Zelenského k návštěvě Česka a svůj dopis končí pozdravem, který by člověk od „putinovce“ Zemana sotva čekal: „Sláva Ukrajině!“

Zemanův dopis Zelenskému není prvním vstřícným krokem českého prezidenta v poslední době. Před pár měsíci ve společném prohlášení ústavních činitelů hlava našeho státu spolupodepsala podporu pokračování protiruských sankcí Západu vůči Rusku.

Na druhé straně cesta k narovnání vztahu Zemana k Ukrajině a Ukrajincům bude ještě dlouhá a obtížná. Chyb totiž udělal Zeman opravdu mnoho, proto i kdyby nový ukrajinský prezident chtěl, bude pro něj nesnadné za Zemanem do Prahy přijet.

Pokud ale bude v dopisem naznačené podpoře cesty Ukrajiny do Evropské unie Zeman viditelnými kroky pokračovat, není vyloučené, že „polepšeného“ českého prezidenta vezme Ukrajina na milost.

Už s ohledem na to, že statisíce Ukrajinců v Česku jsou dnes největší menšinou v republice, často i občany země, v jejímž čele Zeman stojí, bylo by to jen dobře. Kdyby Zeman odcházel z Pražského Hradu jako přítel Ukrajiny, bylo by to i z hlediska dějin mnohem důstojnější, než kdyby zůstal zapsán v historii jako trojský kůň ruského agresora a okupanta Vladimira Putina.

