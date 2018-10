Nacionalisté se umí spojit jen k rozbití Evropské unie. Na český účet

Na Frontě svobody, jejíž založení oznámili Matteo Salvini a Marine Le Penová, není svobodného vůbec nic. Obě extrémně pravicové formace - italská Liga a francouzské Národní sdružení, což není nic jiného, než přejmenovaná Národní fronta - se shodují na jediném: zničení Evropské unie v její nadnárodní podobě. A nenabízejí nic, co by mělo šanci být životaschopným evropským organismem. Evropa 6:28 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matteo Salvini a Marine Le Penová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jejich plány jsou extrémně nebezpečné zvláště pro malé evropské země, jako je Česká republika. Země, které právě a jen v současné Evropské unii jsou schopny prosazovat své zájmy mnohem více, než by odpovídalo jejich velikosti.

Velikosti, která v případě Česka představuje pouhá dvě procenta Evropy. A pokud jde o ekonomické a finanční zdroje ještě méně. O naší zanedbatelné vojenské síle nemluvě.

Evropa Salviniho a Le Penové je přesný opak toho, co by si mělo Česko přát. Evropa, v níž se budou prosazovat sobecky nacionalistické zájmy velkých států, jako jsou právě Itálie a Francie, v níž přestane platit solidarita vůči chudším částem Evropy.

Solidarity, na jejíž likvidaci v rámci Itálie Salviniho Liga, dříve Liga severu, vyrostla, když brojila proti tomu, aby bohatý sever Itálie podporoval chudší jih země.

Co by Česko poškodilo

Už to, že společný projekt do evropských voleb představili jen Le Penová a Salvini, ukazuje, jak obtížně se extrémní nacionalisté mezi sebou dohadují.

Je to vidět i na dalším potenciálním spojenci, rakouské straně Svobodných. Svobodní prosazují rakouské občanství pro německy mluvící obyvatele italského Jižního Tyrolska, a momentálně jsou proto jejich vztahy se Salviniho nacionalistickou Ligou v těžké krizi. A dalo by se pokračovat.

Z hlediska Česka je důležité, zda se k tomuto extrémně protievropskému spolku přidá z Česka ještě někdo další, než jen strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. SPD si na své předvolební plakáty dávala, že vlády Práva a spravedlnosti, nebo-li PiS v Polsku a Fideszu Viktora Orbána v Maďarsku, považuje za vítězství sil, které sama představuje.

Partnerem polského PiS je přitom česká ODS a obdivovatelem Orbána šéf ANO a premiér Andrej Babiš. Jak PiS, tak Orbán prohlašují, že také oni chtějí EU vrátit k unii národních států, podobně jako Salvini nebo Le Penová.

Český volič by měl vědět jedno. Zničení Evropské unie v její dnešní podobě, zničení, které je programem Salviniho, Le Penové a jim podobných, by Česko opravdu, ale opravdu strašlivě poškodilo. Jak moc, to si ani nedovedeme představit.