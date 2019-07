S nominací Věry Jourové nemá Andrej Babiš na co čekat

Není toho mnoho, co by se Andreji Babišovi z hnutí ANO v minulých letech povedlo tak, jako nominace Věry Jourové na pozici české zástupkyně v Evropské komisi. Z velmi podivně znějícího postu, jehož celý název zní „evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví“, se Věře Jourové podařilo vytěžit maximum. A stala se mezi členy Evropské komise nepřehlédnutelnou figurou. Komentář Praha 6:29 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Věra Jourová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zvládla vyjednávání s největšími internetovými giganty typu Facebooku a Googlu, dokázala držet jasnou linii v otázkách dodržování právního státu a nehystericky vyřešit i problém dvojí kvality potravin a výrobků vůbec, u nějž se ukázalo, že je to spíše východoevropský stihomam než realita.

To jí vyneslo místo mezi stovkou nejvlivnějších lidí světa časopisu Time, v níž se žádný Čech, s výjimkou Václava Havla, za desítky let neobjevil.

Jenže kvalita eurokomisaře není ničím, když doma chybí politická podpora. Ukázalo se to u jejího předchůdce Štefana Füleho, excelentního eurokomisaře pro rozšíření EU, který nejen nebyl znovu nominován, ale pro něhož se ve státních službách nenašlo po návratu žádné slušné místo.

Nepochopitelné váhání

U Jourové není žádný důvod, proč by ji kabinet Andreje Babiše neměl ve funkci potvrdit. Jediným důvodem je Andrej Babiš sám a jeho kamarádšofty s Viktorem Orbánem a Mateuszem Morawieckým. Premiéry Maďarska a Polska, které Jourová neváhala tvrdě kritizovat za porušování pravidel právního státu a principů demokracie.

Také vůči Babišovi projevila Jourová pouze povinnou míru loajality, která ale nikdy neohrozila její nezávislou pozici evropské komisařky, přesně v tom duchu, v jakém se má tato funkce vykonávat.

Dovnitř Česka pak Jourová působila jako jasně proevropský, zklidňující hlas a to i v těch nejvypjatějších okamžicích, jakými byl vrchol migrační krize a střet kvůli povinným kvótám na přerozdělování žadatelů o azyl. A to bez toho, že by se měla potřebu vymezovat vůči Babišovi a hnutí ANO, z něhož politicky vzešla.

Babišovo váhání s nominací Jourové je proto těžko pochopitelné. Na její post nikoho lepšího nemá, jeho současný superoblíbenec vicepremiér Karel Havlíček je v politické funkci příliš krátce, než aby mohl jako kandidát na významnou funkci v Evropské komisi působit důvěryhodně.

Babišova představa, že on sám je schopen s novou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou vyjednat nějaké slušné portfolio pro českého eurokomisaře, je přitom pomýlená. Protože je to právě Babiš, který je se svými skandály a obřím střetem zájmů největší přítěží Jourové, ale i jakéhokoli jiného českého kandidáta.

Úterní vzkaz von der Leyenové, že od členských států ihned očekává jména schopných kandidátů na eurokomisaře, nemohl být jasnější. Babiš nemá na co čekat. Ale to moc dobře ví i on sám.

Autor je komentátor Deníku.