Piráti odvahu ke svému ideovému coming outu teprve hledají

Když perou politické strany špinavé prádlo, nijak pěkně to nevoní. Tím spíš si mohli Piráti svoji poslední šlamastyku odpustit. Jenže jsou v křeči. Na tři ministry mají čtyři poslance, a co chvíli je někdo obviňuje z progresivismu a levicovosti. To potom ujedou nervy i samotnému předsedovi.

