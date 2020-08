Lukašenko hledá kličky, jak zachránit vlastní kůži

V Bělorusku vzniká zatím 36členná koordinační rada protilukašenkovské opozice.Ta by se měla během několika dní sejít a poradit se, jak dál. V každém případě je to těleso, které se může stát partnerem pro jednání s Alexandrem Lukašenkem – bude-li ochoten na to přistoupit. Komentář Praha 11:19 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukašenko původně konání nových voleb zcela odmítal | Foto: Nikolai Petrov | Zdroj: ČTK / AP

To, co předvádí poslední evropský diktátor, je klasické zmítání hrůzovládce bleskurychle ztrácejícího moc i vliv. Zatímco zpočátku vysílal do ulic běloruských měst své hrdlořezy, kteří si tam až do čtvrtka často počínali jako na jatkách, a nechal pozatýkat skoro 7 tisíc lidí, v tuto chvíli je situace zcela jiná.

Ještě během setkání s dělníky slavné minské traktorky pateticky prohlašoval, že nové prezidentské volby nikdy nepřipustí a že pokud by si je protestující opravdu přáli, „museli by ho nejdřív zabít“. Už odpoledne ale připustil, že by takové volby – a to jak prezidentské, tak parlamentní i regionální – byly možné, ovšem za předpokladu, že vznikne nová ústava. Tu by museli běloruští voliči schválit v referendu, stejně jako tu dosavadní a zatím platnou, na jejímž základě by Lukašenko teoreticky mohl vládnout až do smrti.

Křečovité proměny Lukašenkovy logiky jsou jasné: ještě před týdnem předpokládal, že voliči mu jím spočítaných 80 procent hlasů spolknou a on bude vesele vládnout dál. Aby se jim lépe polykalo, nasadil na ně zmíněný biřický teror, jaký novodobé Bělorusko ještě nezažilo.

Bělorusové se ale policejního běsnění nezalekli, a tak nezbylo než bití a mučení zatčených v kriminálech zastavit a začít je propouštět. Ještě před několika dny byl tedy Lukašenko skálopevně přesvědčen, že je právoplatně zvolený prezident. Dnes už hledá kličky (včetně změny ústavy), jak zachránit vlastní kůži. A není divu – vždyť v minské traktorce neznělo jen již tradiční běloruské „odejdi, odejdi!“, ale i „odejdi, vrahu!“

V pozadí dramatických běloruských událostí ovšem stojí ještě jeden muž – ruský prezident Vladimir Putin. S tím si Lukašenko přes víkend dvakrát telefonoval a dosáhl příslibu, že Putin a Rusko mu „všemožně pomohou“.

Podle hned dvou smluv, tedy té v rámci Unie Ruska a Běloruska, ale také úmluvy Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, kterou před časem podepsalo šest postsovětských států, je myslitelný dokonce i ruský vojenský zásah na běloruském území. K tomu by ovšem podle těchto smluv mohlo dojít jedině v případě napadení Běloruska cizí mocností, což se neděje – i když Lukašenko tvrdí opak a jeho cvičící armáda haraší zbraněmi při polské a litevské hranici.

Ruský prezident má tedy zdánlivě všechny trumfy v rukou. Kdyby chtěl, tak Bělorusko prostě vojensky obsadí. Což by se Lukašenkovi zřejmě líbilo nejvíc. Četní experti se ovšem domnívají, že něco takového Putin učiní „jen v krajním případě“. Ostatně ke zdrženlivosti ho v telefonátu jistě hodlá nabádat i německá kancléřka Angela Merkelová.

Autor je komentátor Českého rozhlasu