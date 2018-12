Malý průvodce, jak zvrátit brexit

Oficiální názor celého Evropského soudního dvora to sice zatím není. Zkusme si ale představit, že to oficiální názor Evropského soudního dvora je, a nakreslit si cestovní mapu, která by mohla vést ke skutečné revokaci brexitu či setrvání Británie v unii.

Britský premiér bude muset odeslat Evropské radě žádost o revokaci brexitu. O tom by ale musela předtím rozhodnout britská vláda. Neexistuje ale instrument, kterým by mohl britský parlament k něčemu takovému váhající vládu přinutit.

Evropská rada – tedy sbor předsedů vlád členských států – bude muset jednomyslně rozhodnout o tom, že prodlouží lhůtu stanovenou článkem 50 Lisabonské smlouvy. Revokace brexitu se totiž nemůže stihnout před koncem března příštího roku, kdy končí lhůta stanovená článkem 50 Lisabonské smlouvy. Do března se totiž nestihne uspořádat druhé referendum, které by revokaci brexitu muselo předcházet.

Připravit referendum od začátku do konce trvá zhruba rok. Je třeba shodnout se na množině otázek a procedurách. A poté, co je schválí britský parlament, je určitě někdo napadne u soudu.

Revokace brexitu žádá nové volby

Na internetovém serveru eurointelligence.com píší, že není jisté, že by Evropská rada rozhodla jednomyslně o prodloužení brexitové lhůty za březen příštího roku, kdyby měla pocit, že britská vláda nežádá o revokaci s plným odhodláním a jasným přesvědčením.

Úspěšná revokace brexitu není možná bez aktivní a jasné podpory britské vlády. Současnou vládu si ale v této roli nejde vůbec představit. Stejně tak si nelze představit, že revokaci podá jakákoli jiná konzervativní vláda, protože by podobný krok pravděpodobně vedl k rozpadu strany.

Jediná cesta k revokaci tak vede skrze předčasné volby. Ty lze vyvolat tak, že opozice vyhraje hlasování o důvěře. Opoziční labouristé toto hlasování vyvolají asi už příští týden, ale nemusí ho vyhrát. Nebo o předčasné volby požádá premiérka Theresa Mayová – ta ale potřebuje dvě třetiny poslanců.

Labouristé se budou muset rozhodnout, zda zaměří kampaň do voleb na nové referendum. A pokud ano, tak s tím budou muset vyhrát volby.

Všechny ostatní možnosti ke zvrácení brexitu nepovedou. Ty možnosti jsou: vítězství labouristů v nových volbách bez slibu druhého referenda, zablokovaný parlament s konzervativním premiérem nebo vítězství konzervativců.

Takže když to shrneme: revokace brexitu žádá nové volby, změnu názoru labouristů a labouristickou vládu. Jinak podle všeho možná není.