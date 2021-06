Čínská politika tří dětí skončí opět neúspěchem

Čínská komunistická strana nově povolila rodinám mít tři děti místo dvou. Je to kvůli tomu, že Čína stárne, a to se může nepříznivě projevit na její ekonomice. „Pozdě, ale přece,“ komentoval to hongkongský ekonom Šuang Ting. Jenže spíše by se dalo říci: pozdě a naprosto zbytečně. Sny čínských plánovačů o spoustě nových dětí totiž velmi pravděpodobně nevyjdou.

Komentář Praha 6:29 3. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít