Příběh kardinála Pella jako novodobá paralela příjezdu Ježíše Nazaretského do Jeruzaléma

Na začátku si alespoň ve stručnosti připomeňme, o co vlastně šlo. Emeritní arcibiskup Sydney George Pell byl ještě před několika lety považován za jednoho z nejvlivnějších mužů katolické církve. Jeho výrazná osobnost často vybočovala z řady, a proto na sebe strhával pozornost médií i vysokých církevních představitelů.

Kriticky například hodnotil odstoupení papeže Benedikta XVI. a při následném konkláve, ze kterého vzešel papež František, byl řadou vatikanistů považován za spolu-favorita volby. Ne náhodou ho papež František jmenoval do svého nejbližšího poradního kolegia kardinálů a svěřil mu reformu vatikánských financí. Ani v této pozici George Pell nezapřel svou osobitost. Velmi otevřeně mluvil o tom že ve Vatikánu probíhá řada podivných finančních operací a jak mohu i z vlastní zkušenosti potvrdit, ani před novináři při tom nepoužíval právě diplomatický slovník.

Je dost možné, že právě to se mu nakonec stalo osudným. Ačkoliv na to neexistují důkazy a je velmi nepravděpodobné, že by se někdy na veřejnosti objevily, znalci vatikánské kurie se v soukromí netají tím, že kardinál Pell a jeho finanční reforma byli pro některé preláty doslova noční můrou. A je nezpochybnitelný fakt, že jeho obvinění mělo za následek i to, že se australský kardinál vzdal všech svých závazků a funkcí ve Vatikánu a odcestoval do své rodné země, kde několik let čelil soudnímu procesu.

Nedostatečné důkazy o vině

Australská policie obvinila Pella v červnu 2017. Žalobci tvrdili, že se v roce 1996 v zákristii melbournské katedrály obnažil před dvěma třináctiletými hochy, osahával je a jednoho z nich měl přinutit k orálnímu sexu. Jeden z údajně zneužitých chlapců zemřel v roce 2014 na předávkování heroinem, proti Pellovi tak u soudu vypovídal pouze druhý z nich. Proces vzbudil mnoho emocí v Austrálii i mimo ni. Na demonstracích lidé požadovali exemplární potrestání a řada transparentů svědčila o tom, že katolická církev se u protinožců stala hromosvodem pro vybití frustrace mnoha jedinců.

Obhajoba a část věřících, kteří neochvějně věřili v nevinu George Pella, marně upozorňovali na logické nesrovnalosti v obžalobě a celkově chatrné důkazy prokuratury. Nakonec byl kardinál odsouzen na šest let nepodmíněně. Za mřížemi strávil třináct měsíců. Zlom přineslo až jednomyslné rozhodnutí poroty nejvyššího soudu, která konstatovala že (cituji): „existuje významná možnost, že byla odsouzená nevinná osoba, jelikož důkazy neprokazovaly vinu dostatečně věrohodným způsobem.“

Po lednovém osvobozujícím rozsudku pro lyonského kardinála Philippa Barbarina je to v krátké době už druhý případ, kdy vysoký církevní představitel uspěl u odvolacího tribunálu. V obou případech se navíc jednalo o mediálně sledované kauzy takřka s globálním dosahem.

Zejména případ kardinála Pella ilustruje ještě jednu podstatnou okolnost - a to sice, jak obžaloba ze sexuálního deliktu může takřka okamžitě zdiskreditovat člověka a zničit nejen jeho kariéru, ale i osobní život. Kéž by se osvobozující rozsudek pro kardinála Pella stal důvodem k tomu, abychom napříště byli uvážliví a opatrní pokaždé, kdy budeme v pokušení vynést rychlé soudy nebo paušální hodnocení, ať už se bude jednat o sexuální delikty v rámci katolické církve nebo v jakékoliv jiné organizaci.