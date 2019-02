Hlavně aby Ceny Thálie zůstaly

Tradičně bývají měsíce únor a březen z pohledu kulturních novinářů smrští filmových, hudebních a divadelních cen. O amerických Oscarech se bude mluvit z neděle na pondělí, o hudebních cenách Anděl v prvním březnovém týdnu a o Českých lvech přesně za měsíc. O cenách určených divadelníkům, o nichž se mluvilo vždy v souvislosti se světovým dnem divadla koncem března, se už ale mluvit nebude. Komentář Praha 8:51 23. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cena Thálie | Foto: Ota Bartovský/MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Herecká asociace (HA), která Thálie čtvrt století organizuje, se je rozhodla přesunout na říjen. Své rozhodnutí nové vedení odborové organizace umělců zdůvodňuje poměrně logicky – chtějí hodnotit výkony divadelníků podle sezon.

Členové HA navíc uznávají, že je dobré reagovat na změny, které živé umění – jakým divadlo je – přináší. Zamýšlejí se nad rozdělením kategorií i nad tím, zda by neměli reflektovat také například novocirkusové výkony či produkce, které se přesunuly například do prostor opuštěných továrních hal.

Přesto se při zveřejnění zpráv, že Thálie letos na jaře nebudou, objevily spekulace, že Herecká asociace postrádá donátory a finance, a že se možná její funkce vyčerpala.

Nový prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, který změnu spolu se svým týmem spustil, s úsměvem říká, že peníze nejsou nikdy a může se také stát, že si skleněnou trofej předají divadelníci klidně na chodbě nějakého divadla, že to vůbec nemusí být na scéně Zlaté kapličky a v přímém přenosu České televize. Prý je to pořád lepší varianta, než odborovou organizace výkonných umělců zadlužit.

Určitě se nestane, že by se známé tváře z filmových pláten a televizních obrazovek musely tlačit na chodbě a ve společenském oblečení držet palce kolegům, kteří zaujali odborné poroty za výkony na divadelním jevišti. Vždyť právě tyto ceny pomáhají zviditelnit divadelní svět. I když byl by to provokativní happening, hodný skutečného divadla, který by možná naplno obnažil to, jak na tom stav české kultury je.