Migrační krize 2.0

Evropská komise tento týden navrhla ztrojnásobit rozpočet EU na zvládání migrace a zabezpečení vnější hranice. Navržených téměř 35 miliard eur má pomoci zabránit opakování migrační krize, která unii zasáhla před třemi roky. Ale ještě než stihly do Evropy dorazit zástupy uprchlíků, začal se unijní blok zmítat v nové imigrační krizi, která ho může poznamenat víc než další vlna běženců. Komentář Praha 6:30 14. června 2018

Imigranti před záchrannou lodí Aquarius (archivní foto) | Foto: Antonio Parrinello | Zdroj: Reuters

Rozbuškou tentokrát bylo nevpuštění lodě humanitární organizace s migranty z Libye do Itálie. Plavidlo Aquarius poté odmítla přijmout i Malta a otevřený přístav mu nakonec nabídlo až Španělsko.

Terčem kritiky za nehumánní přístup ke skupině 629 lidí, mezi kterými jsou i děti a těhotné ženy, se stala hlavně italská pravicově-populistická vláda a její ministr vnitra Matteo Salvini.

Kritika Itálie

Šéfa protiimigrační Ligy zkritizoval Madrid, Evropská komise a nezvykle otevřeně také francouzský prezident Emmanuel Macron, který jeho rozhodnutí označil za cynické a nezodpovědné.

Mluvčí Macronova hnutí se pak nechal slyšet, že je mu z Italů na zvracení. Invektivy od sousedů si Salvini samozřejmě nenechal líbit a nazval Francouze pokrytci, kteří sami na vrcholu poslední krize zavřeli hlavní přechod z Itálie a zablokovali tak v jeho zemi tisíce uprchlíků včetně žen a dětí.

La #Spagna ci vuole denunciare, la #Francia dice che sono "vomitevole". Io voglio lavorare serenamente con tutti, ma con un principio: #primagliitaliani. https://t.co/BfbPXRB87N — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12. června 2018

Spojence pro svou politiku našel italský ministr v německém kolegovi Horstu Seehoferovi. Bývalému dlouholetému bavorskému premiérovi už nějaký čas leží v žaludku „vítačský přístup“ k migrační politice kancléřky Angely Merkelové.

Podobně jako Salvini chce prosadit nekompromisní vracení migrantů od německých hranic, pokud už o azyl požádali jinde. S tím ale šéfka vlády nesouhlasí a spor o migraci uvrhl berlínskou koalici do vážné krize.

Piena sintonia con il ministro dell'Interno tedesco, Horst #Seehofer, che mi ha invitato a Berlino dove andrò presto con piacere.

Grazie all'Italia finalmente in Europa si cambia: per difendere i nostri cittadini bisogna tornare a proteggere le frontiere.https://t.co/3dYECHhApq — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 12. června 2018

Migrační problémy z roku 2015 vedly k silnému narušení důvěry uvnitř unie kvůli napětí mezi státy hájícími přerozdělování žadatelů o azyl a odpůrci tohoto systému. Zjednodušeně řečeno, způsob řešení potíží s uprchlíky proti sobě postavil Brusel plus západ, sever a jih unie proti středu Evropy.

Tentokrát ale postoj k migraci rozhádává velké země a klíčové hráče v EU. V případě Německa ho navíc ochromuje zevnitř. Nelze než souhlasit s názorem odborného serveru Eurointelligence, že tato kombinace může být pro unii velmi těžkou zkouškou.

Střední Evropa

Čeští migrantobijci stejně jako maďarský a slovenský premiér ve své antikvótové zaslepenosti rozhodný postup Salviniho proti uprchlíkům nadšeně přivítali.

Zapomínají přitom na to, že nová římská vláda chce žadatele o azyl z Itálie obratem posílat do jiných unijních zemí, zejména tam, kde jich moc nemají. A to je hlavně ve střední Evropě. Velebí tak svého arcinepřítele.

Už za dva týdny bude migrace jedním z hlavních témat summitu Evropské unie. Premiéři a prezidenti členských zemí se na něm mají pokusit rozlousknout přetrvávající pat ohledně reformy společného azylového systému.

Z posledních vyjádření se zdálo, že bez většího vzrušení přehodí další vyjednávání na nastupující rakouské předsednictví, protože kompromis se v tuto chvíli jeví jako nemožný. Nakonec by ale v závěru června mohlo být v Bruselu díky migraci pořádně horko.