Pompeova pokračující protičínská mise

Nyní jde o vzácnost, a jelikož jsou USA pořád prvořadou světovou velmocí a navíc náš spojenec v NATO, dostává se cestám do Prahy o to větší pozornosti. Jako tomu bylo předloni, kdy tehdejší předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan hovořil k českým poslancům mimo jiné o tom že „Rusko nesdílí americké hodnoty a zájmy a snaží se je podkopat, a to nelze tolerovat“, a nalezl slova uznání pro naši bezpečnostní spolupráci s USA.

Což ovšem samozřejmě také znamená začít se zvolna blížit ke kruciálním dvěma procentům HDP na obranu. Jak to po členech aliance tvrdě vyžaduje Donald Trump.

Jen leťte, pane předsedo!

Až se jeho ministr zahraničí Mike Pompeo ocitne po neděli v Praze, půjde mu zcela jistě také o konkrétní věc. Už delší dobu totiž brojí proti účasti Číny na budování mobilní sítě 5G, neboť USA znepokojuje, že čínské informační společnosti podléhají prostřednictvím armády vedení totalitního státu. A mohou v 5G sbírat obrovskou spoustou strategických dat a informací.

Huawei, nejznámější čínskou firmu v oboru, už Američané z budování své sítě vynechali. A přesvědčují k témuž evropské partnery. Naposledy měli uspěli u Velké Británie. S premiérem Andrejem Babišem nebo rezortním kolegou Tomášem Petříčkem tedy bude Pompeo o eliminaci čínského nebezpečí hovořit určitě. S prezidentem možná. A mimochodem se má setkat i s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem. Jehož jistě bude podporovat v chystané cestě na Tchaj-wan, která se hrubě nezamlouvá jak čínské straně, tak některým domácím činitelům.

Pravděpodobné notování

Jinak by ale v čínské otázce neměl Pompeo narazit. Už v prosinci 2018 jsme se u spojenců dobře zapsali díky varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před čínskými hrozbami, což premiér Babiš nevzal na lehkou váhu. I když se posléze zbavil šéfa úřadu Dušana Navrátila, který mu evidentně nepadl do oka.

Ale letos v květnu, když byl kvůli karanténě odložen mezinárodní summit ohledně 5G a ohlášený Pompeo do Prahy tudíž nepřijel, český premiér s ním aspoň na toto téma konferoval telefonicky. Došlo dokonce k podpisu deklarace, v níž stojí, že společným cílem je vybudování sítě páté generace, „které budou chráněné před neautorizovaným přístupem i případným napadením“.

Což si lze vyložit toliko jedním způsobem: aby Čína nemohla vložit tajná tykadla přímo do nitra systému.

Třeba také dodat, že Pompeo do Evropy přijíždí poté, co Trump oznámil stažení asi třetiny vojáků sloužících v Německu. Snad i kvůli oněm dvěma procentům HDP, do nichž se Berlín také nežene. Jednotky by ale na kontinentu mohly aspoň zčásti zůstat, protože o ně velmi stojí Poláci. O tom bude ministr zahraničí jistě na závěr mise diskutovat ve Varšavě.

Když se před tím ještě z Prahy vydá do Slovinska a Rakouska, kde bude samozřejmě opět probírána stále agresivnější Čína.

Autor je komentátor Českého rozhlasu