Milion chvilek a sto tisíc duší pro Andreje Babiše

Jenže ti, co se tentokrát vešli jen na chvost davu ve spodku Václavského náměstí, přitom z četných projevů slyšeli minimum. I když jim to na optimistické náladě neubralo. Ta ostatně byla všude, atmosféru určující, jak to má při nenásilném občanském protestu být.

Nicméně pokud má mít další pražská demonstrace plnou parádu, je totiž ohlášená do prostoru Letenské pláně na neděli 23. června (úmyslně o víkendu, aby se mohli sjet lidé i ze vzdálenějších koutů země), je třeba zajistit podstatně výkonnější zvukovou aparaturu.

Přibývající požadavky

Ale to se jistě stane. A je také pravděpodobné, že pořadatelům vyjde záměr přivést na Letnou zhruba jednou tolik účastníků jako toto úterý. Zatím jim totiž plány vycházejí: třikrát se na Staroměstském náměstí dav vždy o něco rozrostl a před 14 dny už byla akce přenesená na takřečený Václavák plus minus šedesátitisícová.

A tentokrát na ni přišlo přibližně jednou tolik osob. A opět se ta, kvůli níž v dubnu série protestů vznikla, ministryně spravedlnosti Marie Benešová, dostala do pozadí, především se hovořilo o Andreji Babišovi.

Což samozřejmě souviselo s tím, že mezitím do Prahy dorazil návrh auditu Evropské komise na téma možného střetu zájmů premiéra české vlády, mluvčími i davem mnohokrát vyzývaného k odstoupení.

A k řadě dalších věcí: aby holding Agrofert vrátil všechny neprávem vyplacené dotace a aby firma už žádné evropské peníze nedostávala, stejně jako mají pro ni skončit daňové úlevy a státní zakázky.

A Babiš by se měl podle demonstrantů také zbavit médií, rovněž momentálně spočívajících ve svěřenském fondu, na který má však podle evropských auditorů premiér stále zásadní vliv.

Hovořilo se rovněž o potřebě zachování nezávislosti veřejnoprávních médií i o blízké volbě nových členů Rady ČTK. Agenda Milionu chvilek pro demokracii se tedy rozšiřuje a není vyloučené, že dynamika spolku časem vyústí v politické hnutí.

Horký podzim

Ale to je zatím dost předčasné. Stejně jako čekat nějakou zásadní Babišovu reflexi. I když se třeba na Letné sejde kolem čtvrtmilionu lidí, a to už by bylo opravdu hodně, záhy nastane prázdninové zklidnění.

A koaliční partneři Babiše, přímí i nepřímí, kterých se vzrůstající občanský nepokoj týká stále víc, budou mezitím čekat jak na konečnou verzi evropského auditu, tak na to, jestli se premiér nepromění z trestně stíhaného na obžalovaného. Jak ale před nedávnem prohlásil, ani tehdy neodstoupí.

Jenže řeči se vedou a voda teče. Až nastane horký protestní podzim, a on nastane, a jak se budou blížit oslavy 30 let od návratu ke svobodě a demokracii, možná premiér změní názor.

Jak říkává jeho spojenec prezident, ten přece nemění jenom idiot. Což Andrej Babiš rozhodně není. A ovšem: úterní zaplněné Václavské náměstí bylo pořád jenom předzvěstí věcí příštích.

Autor je komentátor Českého rozhlasu