Minář vstupuje do politiky, na demonstracích bude lepit opozici

Pro spolek Milion chvilek pro demokracii to byl štědrý „ježíšek". Minulý týden přišel z Bruselu do Prahy audit Evropské komise o střetu zájmů premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše, zatímco nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnovil jeho trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo. Milion chvilek proto hned svolal na pražské Václavské náměstí další demonstraci proti Babišovi. Komentář Praha 18:12 12. prosince 2019

Tady znovu žádal jeho demisi a navíc oznámil, že na příští demonstraci znovu vystoupí i zástupci opozice. Celé demonstrační „turné“ Milionu chvilek, které letos dvakrát zaplnilo pražskou Letnou, se tak vrací na svůj jarní začátek: i tehdy na jeho demonstrace začali v rámci vlastního politického boje chodit politici.

A to jak ti opoziční, když se na pódiu na Václavském náměstí objevili předsedové či místopředsedové ODS, TOP 09 nebo STAN, tak dokonce i ti z vládní ČSSD. Právě oni dali svou účastí na protestech proti předsedovi vlastní vlády nádech frašky, protestovali totiž i proti sobě.

Šéfové Milionu chvilek to rychle pochopili a politiky radši uklidili, aby si případně dělali selfíčka pouze pod pódiem, kde není tolik vidět. Chtěli své demonstrace primárně držet jako společenský protest, který nemá volební ambice, a sami zůstat „nadstraničtí“.

Teď ovšem vtáhli opozici do své „hry“ znovu: nejdřív nepřímo, když ji nedávno na Letné zaúkolovali, aby se proti Babišovi sjednotila a přišla s receptem, jak ho porazí ve volbách. A nyní na Václavském náměstí i přímo, když lidem oznámili, že je opoziční lídři na příští demonstraci osloví svým programem.

Není nás dost

Milion chvilek tak míří k volbám, jen do nich místo sebe před sebou radši tlačí opoziční strany. Z „hlídacího psa“ Babiše je tak i „hlídací pes“ opozice, který současně přestává být nadstranický: spolek nyní v podstatě dohlíží na ODS, TOP 09, STAN a lidovce, ze kterých chce udělat jednotnou protibabišovskou volební sílu. Piráti stojí mimo, ostatně sami říkají a poslední dobou i dokazují, že jsou v opozici i k opozici.

Milion chvilek tak naplno vstupuje do politiky, byť to nechce veřejně přiznat, protože politici poslední dobou nemají nejlepší reputaci – jsou na tom v očích veřejnosti podobně mizerně jako my novináři.

To je bezprecedentní situace, kdy dva mladí šéfové spolku, ze kterého se díky štědrým finančním příspěvkům lidí stává firma s několika zaměstnanci, žádají demisi premiéra, zatímco shora současně formují opozici, která ho má porazit ve volbách. Ani politologie nejspíš nezná podobný model demokracie.

„Máme toho dost,“ řekl na Václavském náměstí šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář. Ale není nás pořád dost, lze dodat. Plná Letná sice dává pocit velké síly, na vítězství ve volbách ale ani náhodou nestačí. Zhruba čtvrt milionu lidí volilo v posledních sněmovních volbách STAN, tedy nejmenší stranu, co sotva prolezla do Sněmovny.

Aby Minář dotáhl svou misi do úspěšného konce, musel by na svých demonstracích z rozbité opozice slepit vítěznou sílu, které dají hlas téměř dva miliony voličů. Až takovéto cifry totiž rozhodují ve volbách, ke kterým teď Milion chvilek společně s opozicí vyrazil.

Autor je komentátor serveru Info.cz