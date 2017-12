Vítězem sestavování vlády je – Miloš Zeman!

Prezident dokázal představení zrežírovat tak, aby vše fungovalo v jeho prospěch směrem k dosažení jeho prvořadého cíle – znovuzvolení prezidentem České republiky.

Už od začátku bylo jasné, že pokud se sestavování vlády bude překrývat s finální fází prezidentské kampaně, bude to znamenat gigantickou výhodu pro obhájce úřadu, který má automaticky z titulu funkce a dikce ústavy při povolebních jednáních významnou roli. Jenže Miloš Zeman si počíná, bez jakékoli ironie, skutečně mistrovsky.

Prvním výborným tahem je uzavření účelového spojenectví s Andrejem Babišem. Oba politici si jdou na ruku ve stylu „já tě podržím při sestavování vlády, ty o mě budeš mluvit hezky a nepodpoříš v prezidentské kampani nikoho jiného“. Tandem šlape dokonale k vzájemné spokojenosti.

Další záležitostí je dovedná hra Miloše Zemana s termíny ústavních kroků. Sledujme: Prezident posunul ustavující schůzi Poslanecké sněmovny na nejzazší možné datum. To mu umožnilo jmenovat premiéra Babiše a následně jeho kabinet přesně v takových termínech, které zajistí, že se finále – tedy hlasování o důvěře vládě – odehraje bezprostředně před prvním kolem prezidentských voleb. A to je pro Zemana aranžmá snů.

Mistrovská partie

Co se totiž stane? Miloš Zeman už avizoval, že nakráčí do sněmovny, kde pronese projev na podporu Andreje Babiše. Lepší pointu kampaně, než to, že na něj budou namířeny všechny kamery, zatímco bude, opřen o pultík, rozvážně hovořit a udílet moudra, si nemohl obhájce prezidentského úřadu přát.

Takový moment se nedá vyvážit žádnými billboardy, žádnými brikulemi na sociálních sítích, žádnými mítinky, žádným typem kampaně. Efekt bude jednoznačný: Zeman bude působit na veřejnost jako velikán, politik s velkým P a jeho protikandidáti se budou opticky scvrkávat, až budou působit jako houf trpaslíků.

V Zemanův prospěch navíc bude hrát známý psychologický efekt – efekt posledního dojmu. Dá se předpokládat, že tentokrát prezident nebude nikoho urážet, naopak vyzve k jednotě, k dělné práci pro Česko, což dá do jisté míry zapomenout na všechny excesy, kterých se ve funkci dopustil a které se nemusely líbit ani jeho příznivcům.

Ostudy vyblednou, zastíní je přesně nadávkovaná důstojnost a konstruktivnost. Výsledek? Své příznivce tím Zeman utvrdí a zmobilizuje, některé váhající voliče přesvědčí, některé odpůrce možná trochu nahlodá.

To poslední – nahlodání odpůrců – je přitom asi nejdůležitější. Zeman se těší vysoké míře podpory, ale zároveň ho poměrně značné množství lidí považuje za nepřijatelného kandidáta. K tomu, aby vyhrál v druhém kole, kde proti němu může stát ne zcela výrazný, ale obecně přijatelnější Jiří Drahoš, bude muset míru antipatií, jež vyvolává, snížit. A ‚státnické‘ vystupování v době kolem sestavování vlády mu v tom může pomoci.

Na okraj se dá poznamenat, že by pro Zemana možná paradoxně bylo výhodnější, kdyby Babišova vláda napoprvé důvěru nezískala. Proč? Protože pokud by se Babišovi zadařilo, mohli by mít voliči tendenci v prezidentské volbě dominanci premiéra vyvažovat. A vzhledem k tomu, že Zeman je nyní vnímán v tandemu s Babišem, mohli by v druhém kole dát přednost protikandidátovi současné hlavy státu.

Ale to už jsou jen spekulace. Jistě se dá říci následující: i když můžeme mít na Miloše Zemana různé názory, těžko rozporovat, že zatím hraje další ze svých velkých politických partií opravdu mistrovsky.