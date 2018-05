Vzkaz ze země, která se cítí obleženou pevností

V ulicích jsou nejen veteráni, kterých zbylo málo, ale i mladí lidé či děti oblečení do sovětských válečných uniforem. Mimina v uniformách se vezou v kočárcích, které často mají formu sovětského tanku.

Letos upoutaly pozornost oslavy v sibiřské Čitě, kde uspořádali na veřejném prostranství rekonstrukci nacistického koncentráku. Ruské vězně a příslušníky SS, kteří je mlátili, hráli místní teenageři a děti.

Maminky a babičky stály kolem a obdivovaly nejen vlasteneckou podívanou, ale i to, jak dlouho jejich děti svlečené do spodního prádla vydrží coby zabití vězňové ležet na studené zemi. Samy měly na sobě teplé bundy. „Bylo to hrozně těžké, bít vlastní kamarády a kamarádky. Ale řekli nám během přípravy: Jste Němci, nesmíte mít slitování, musíte je mlátit!“ vypověděl v televizi mladík oblečený do uniformy SS.

Připomenutí, že v roce 1939 si nejvyšší představitelé SSSR a Německa vyměňovali přátelské telegramy a mluvili o společně prolité krvi při okupaci Polska, je v současném Rusku trestné. Proto mladí lidé v rolích esesáků a vězňů o tom nejspíše nevědí vůbec nic. Ani to, že Stalin v roce 1939 před Ribbentropem zvedl číši vína na Hitlerovo zdraví.

Obecně jsou tyto oslavy doprovázeny nejen povinným nošením svatojiřské stužky, ale také heslem Můžeme to zopakovat! Je to v souladu s propagandou, která přesvědčila drtivou většinu obyvatel Ruska, že jsou obklíčeni západními zeměmi, které by rády Rusko napadly a zotročily. Heslo oslav tak má být vzkazem, že Rusové jsou vždy připraveni přijít a rozbít to v Evropě na cimprcampr.

Vrátit Rusko do klubu velmocí

Není to jen prázdné vychloubání. Tam, kde může, zasahuje Kreml vojensky a nechává za sebou velké množství zabitých občanů jiných zemí včetně civilů. Byla to Gruzie, v současnosti je to stále Ukrajina a také Sýrie. Na Západ Putin vojensky nemá, tak se ho snaží rozložit zevnitř pomocí vlivových agentů, z nichž někteří jsou v nejvyšších ústavních funkcích svých zemí.

Proč to všechno dělá? Výborně informovaný šéfredaktor rádia Echo Moskvy Alexej Venediktov to v čerstvém rozhovoru pro server Znak.com vysvětlil lapidárně...

Na dotaz, zda tuto misi pokládá za splnitelnou, odpověděl Venediktov, že samozřejmě nikoliv. Uvedl, že v současnosti je důležitá intelektuální kontrola procesů ve světě. Jenže Putin žije v přesvědčení, že síla státu je v tom, že kontroluje co největší území.