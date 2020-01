Putin napíná společnost, je tajemný jako sfinga

Poté co Vladimir Putin oznámil, že navrhne změny ruské ústavy, se roztočil kolotoč událostí. Experti, ale i řadoví občané se při jejich posouzení shodnou jen v jedné věci. Že nerozumí tomu, co a proč se před jejich očima odvíjí. Nikdo nezpochybňuje smysl Putinových kroků. Cíl je vládnout Rusku ideálně až do své smrti. Otázky se kladou ohledně jeho definitivní funkce ve státní struktuře a průběhu zajišťovací kampaně. Komentář Moskva 6:29 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská státní duma (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Sám Putin zůstává tajemný jako sfinga. Věnuje se jiným věcem. Stupňuje útoky na lidi doma i v zahraničí, kteří žádají objektivní zhodnocení úlohy Rudé armády ve druhé světové válce. Slíbil, že „zavře huby nevymáchané některým činitelům za kopečkama“, kteří si dovolují o této věci mluvit jinak, než si přeje Kreml.

Prý bude tyto lidi porážet dokumenty z ruských archivů. Ten stejný Putin ale všechny ruské archivy z doby druhé světové války utajil, takže k nim nikdo nemá přístup.

Mezitím se Putinova novela ústavy závratnou rychlostí ocitla ve Státní dumě, která ji schválila v prvním čtení s výsledkem 432 pro, žádný proti. Druhé čtení se plánuje v únoru. Následovat by mělo schválení horní parlamentní komorou, Radou federace, prezidentův podpis a všelidové hlasování. Pořadí ovšem jasné není.

Běžte cestou Ruska

Putinovi podřízení říkají, že to nebude referendum podle zákona, ale jakási volnější forma. Mluvčí Dmitrij Peskov ujistil, že všelidové hlasování nebude pouhou formalitou. Zároveň ale odmítl odpovědět, co se stane, když jeho výsledek bude negativní.

Úroveň ruských špiček výstižně ilustruje odpověď šéfa Státní dumy Vjačeslava Volodina na dotaz BBC, jaký smysl má všelidové hlasování, když bude novela ústavy už schválena. Odpověď uvádím v doslovném překladu:

„Smysl je v tom, že vy jako představitelka zahraničního média, takovou formu, kterou pro sebe volíme, složitou, ale přitom demokratickou, když se debaty o všech těchto změnách účastní nejen poslanci a členové Rady federace, regionální parlamenty. Ale… Definitivně o tom rozhodnou občané naší země. A pro svoje země abyste to brali a uskutečňovali. Protože vy tam volíte prezidenty, dvě stovky kongresmanů rozhodují o osudu světa, a pak my všichni se stáváme rukojmími takových rozhodnutí, když to se všemi mává a vy pak začínáte tlačit své ekonomické zájmy a budujete bariéry pro jiné země. Běžte cestou Ruska. Všechno ostatní je vměšování do našich záležitostí.“

Skupina politiků, politologů a novinářů zveřejnila Manifest občanů Ruska, který začíná slovy: „Dnes my, občané Ruské federace, prohlašujeme, že před našima očima se v zemi uskutečňuje ústavní převrat. Jsme přesvědčeni, že cílem tohoto převratu je doživotní zachování moci Vladimira Putina a jeho zkorumpovaného režimu.“ Do pátečního odpoledne manifest podepsalo na devět tisíc lidí. V Rusku žije podle oficiálních údajů 146 745 098 lidí.

Autor je komentátor Práva