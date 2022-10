Jaký by mohl být rozpad Ruska

Ještě před rokem by nikoho nenapadlo, že budoucnost Ruska může být tématem nikoliv odborné debaty, ale široké diskuse v českém veřejném prostoru. Ruská agrese na Ukrajině to ale změnila. A dost často zaznívá přání, aby se Rusko rozpadlo na mnoho menších a slabších států. Komentář Praha 6:29 15. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničený ruský tank nedaleko Izjumu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ruský novinář Ostap Karmodi žije v Česku. Jedna z částí jeho cyklu Loučení s Ruskem je věnována případným okolnostem rozpadu Ruské federace.

„Ti, kteří sní o rozpadu velkého autoritářského Ruska na desítky malých demokratických ruských států, se vyhýbají přemýšlení o velmi důležité věci, a sice o tom, jak konkrétně bude vypadat přechod od dnešního ‚Mordoru‘ k ‚překrásnému Rusku budoucnosti‘. Kdyby se nad tím člověk alespoň na chvíli zamyslel, zjistil by, že tento přechod bude velmi nepříjemný pro demokraty,“ napsal Karmodi.

Podle něj rozpad může začít až v okamžiku, kdy místní mocenské struktury zjistí, že centrální moc je slabá. Odtržení jednotlivých regionů však neprovedou demokraté, protože tam nemají sebemenší vliv, ale místní carové z Jednotného Ruska nebo oligarchové, kteří vlastní naleziště strategických surovin. Konkurovat jim budou nikoli demokraté, ale velcí mafiáni a majitelé soukromých armád, napsal Karmodi.

Zkrášlit Rusko nelze

Nepatrnou naději na vybudování demokratických pořádků přece jen dává, ale pouze regionům, které jsou blízko ruských hranic. Podle Karmodiho NATO nebude okupovat celé ruské území, ale může vykonávat kontrolní funkci v příhraničních oblastech, například v Leningradské na západě nebo Primorské na východě Ruska.

A kdyby se ruský režim sesypal, tutéž funkci by mohla mít Ukrajina v Bělgorodské a Rostovské oblasti, aby vytvořila nárazníkové pásmo mezi sebou a novými ruskými minidiktaturami, domnívá se Karmodi.

Zabývá se také nutností jaderného odzbrojení Ruska, které by muselo být nezbytnou podmínkou jeho rozpadu. Podle něj by bylo pro Západ nejrozumnější vyměnit uznání nových ruských knížectví za to, že se vzdají jaderných zbraní.

„Jestliže bude Rusko po Putinově odchodu zachováno jako jeden kus, nebude zřejmě souhlasit s žádným jaderným odzbrojením a přimět ho k tomu by bylo možné jen po jaderné válce. V této variantě Západu nezbude než umístění svých jaderných zbraní v Evropě, rozvíjení protiraketové obrany a další rdoušení Ruska sankcemi,“ uvedl Karmodi.

Michail Chodorkovskij a Vladimir Pastuchov, dva významní představitelé ruské intelektuální opozice v exilu, se v tomto týdnu v debatě shodli, že zemi nečeká žádný příznivý vývoj. Chodorkovskij připomněl, že Putin obnažil procesy běžící v Rusku až na dřeň, kterou je přímé násilí, Pastuchov uvedl, že v současné Ruské federaci je u moci lůza.

Neméně skeptický je také Karmodi: „Zkrášlit Rusko nelze, protože pro jeho zkrášlení by bylo nutné změnit mentalitu jeho obyvatelstva, která se vytvářela po staletí. Rusko lze jenom zneškodnit, a to pouze relativně.“

Autor je komentátor serveru novinky.cz