Čas od času se podívám, co je nového na poli ruských televizních seriálů. Jednak je to součást práce a jednak se vzácně vyskytne opravdu zajímavé dílo. Nelze to ale v žádném případě říci o seriálu ze současnosti Dvojče, který byl natočen v tomto roce. První záběr obsahuje nápis Praha v ruštině přes celou obrazovku.

V pozadí je pohled shora na Staroměstské náměstí. Jenže zblízka ulice pražské prostředí nepřipomínají.

Alexandr Mitrofanov: Ruský seriálový divák viděl řádění islámských teroristů v Praze

I když je na tabuli křídou napsáno Káva – Občerstvení a v záběru se mihne cedule s názvem ulice podle pražského vzoru, zbytek je jiný. Značení domů je takové, které v českém hlavním městě nenajdete. Jediná dopravní značka, kterou vidíme, má výrazně ruskou grafiku.

V přenosovém voze s nápisem Television sedí tříčlenná skupina ruských špionů sestávající z ostříleného borce, mladého floutka a vymóděné holky, která umí arabsky. Ulice je ovládána islámskými fundamentalisty.

Špioni sledují jednání dvou skupin islamistů, které se odehrává přímo na ulici. Dohadují se, že popraví ruské rukojmí. Borec vyleze ven, předstírá, že je místní ožrala, a ukradne fundamentalistovi mobil. Za chvíli na to islamisté přijdou a rozpoutají uprostřed Prahy zběsilou přestřelku.

Borec a vymóděná holka se znalostí arabštiny mizí, floutek zahyne.

Kremelská propaganda

Další epizoda ukazuje poradu ruské rozvědky, kdy jeden ze tří účastníků spílá druhému před generálem, že odporný český tisk lije špínu na jejich zemi. Jsou předvedeny výtisky „českých novin“ s titulky v češtině o tom, že KGB rozpoutala v Praze peklo a že ruský medvěd opět terorizuje Evropu.

Druhý účastník se brání, že už tolik let jejich lidé pracují v Evropě a nikdy se nic takového nepřihodilo. Jedny údajné „české noviny“ mají název Večerní České slovo s písmem, které se používalo za první republiky, další se jmenují Bohemia.

Dál jsem se už nedíval. Stačilo.

Co si z toho odnese průměrný ruský divák? Že v Praze jsou islámští teroristé jako doma, nikdo na ně nemá kromě našich chlapců a děvčat z tajné služby, kteří jsou tam taky jako doma. Nebylo by od věci tuto zemi, kterou za druhé světové války osvobodil Sovětský svaz, osvobodit ještě jednou, když na to ti Češi nemají.

Že je to z pohledu lidí v Česku nesmysl a lež? To je bezvýznamné, protože na 70 procent Rusů nevlastní pas a v zahraničí nebylo. Klidně to spolkne. Česko je ostatně jedním ze dvou nepřátelských států, které Kreml úředně vyhlásil. Vedle USA.

Jak je účinná kremelská propaganda, před několika dny doložily výsledky průzkumu společnosti Levada Centr. Na dotaz, kdo zavinil eskalaci napětí na ukrajinsko-ruské hranici, odpověděla 3 procenta dotázaných, že to byly neuznané republiky Donbasu, 4 procenta, že to bylo Rusko, a 16 procent respondentů mají za viníka Ukrajinu.

Naprostá většina dotázaných však nepochybuje, že situaci, která hrozí rusko-ukrajinskou válkou, mají na svědomí USA a další členské země NATO. Tyto odpovědi činí 50 procent.

Autor je komentátor serveru novinky.cz