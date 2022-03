Zatímco trvá válka Ruska proti Ukrajině, v samotné Ruské federaci a kolem ní se odehrávají události, které určí budoucnost nejen této země, ale celého světového společenství. Nemám na mysli často zmiňovanou hrozbu použitím jaderných zbraní, se kterou přišel Vladimir Putin. S trochou černého humoru lze poznamenat, že by v případě podobného vývoje byla budoucnost lidstva poměrně jasná až zářící. Komentář Praha 6:29 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská novinářka a producentka Marina Ovsjannikovová protestovala v živím vysílání ruské státní televize proti válce na Ukrajině | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Řeč je o postavení Ruska ve světě, který by přežil současné Putinovo šílenství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Svobodomyslné Rusy čeká tragédie

Nevíme, za jak dlouho a s jakými výsledky skončí válka.

Jedna věc je ale srozumitelná a týká se modelu chování, který začal proti Putinově zemi uplatňovat Západ. Je to aktivní snaha o co největší izolaci státu, který porušil všechna pravidla mezinárodního soužití, odmítá se omluvit za své barbarské počínání a nést jeho následky, a dokonce drze lže světu do očí.

Navíc Putin vyhlásil válku Západu a zároveň hon na jinak smýšlející uvnitř Ruska.

Postup Západu může mít dlouhodobý efekt. Uzavřít Rusko zvenčí, odstřihnout se od něj, nechat ho, aby se dusilo ve vlastní šťávě a případně se z vlastní vůle rozložilo, to je adekvátní odveta za zvěrstva, která tato země – zdaleka nejen Putin a jeho nohsledi – páchá na Ukrajině a je připravena napáchat kdekoli, ucítí-li tam závan svobodného života.

Zánik ruské kultury?

Na konci tohoto procesu by mohlo být Rusko oslabené do té míry, že nebude mít na naplnění svých imperiálních snů a na ničení zemí a lidí, které nenávidí, protože umí žít líp než obyvatelé Ruské federace. Je to ze strany Západu tvrdý, ale Ruskem v podstatě vynucený postup. Má to ale jeden velký háček: co se pak stane se svobodymilovnými lidmi v této zemi.

Putin ve středu vyzval k tomu, co spisovatel a publicista Dmitrij Bykov nazval horkou fází občanské války. Mají být pronásledováni a likvidováni lidé, kteří si dovolí mít jiný názor než Putin a většinové obyvatelstvo, které ho ve válce podporuje.

Sám Bykov je ale teď v USA, kam odjel učit ještě před válkou. Drtivá většina lidí, kteří oponují Putinově představě fašistického státu, nyní s nacistickou pachutí, je mimo hranice Ruské federace. Další se snaží tuto pro ně nepřátelskou zemi opustit právě teď.

Spisovatel Jonathan Littell, který v minulosti strávil v Moskvě dost času a hovoří rusky, ve svém obsáhlém rozhovoru na YouTube mimo jiné řekl: „Dnes stojí každý Rus před volbou, smířit se s fašismem, nebo zemi opustit. A odjezd ze země je často tragickou volbou.“

Zbytky ruské svobodomyslné veřejnosti opravdu čeká tragédie. Pokud zůstanou a pokusí se o odpor, budou nejspíše zašlapány do země Putinem a většinou spoluobčanů. Pokud emigrují, přiblíží tím chvíli zániku ruské kultury, která v minulosti dala světu mnoho hodnotných jmen a děl.

I to se už připouští v úvahách, které jsou v těchto dnech od příslušníků této nepočetné skupiny slyšet. Dobré východisko ovšem nemají.

Autor je komentátor serveru novinky.cz