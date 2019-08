Z Moskvy jsou slyšet hlasy o převratu a občanské válce

Deset případů převzala kriminální policie. Pokuty a vězení se dotkly jak řadových účastníků, tak lídrů protestů. Alexej Navalnyj odpykává 30 dnů stejně jako jeho ekonomický expert Vladimir Milov, exposlanec Dumy Dmitrij Gudkov a známý libertarián Michail Světov.

Moskevský obvodní zastupitel Ilja Jašin dostal tři tresty po deseti dnech. Zastupitelka Julija Galjaminová po odchodu z vězení po desetidenním trestu byla okamžitě zatčena a poslána zpět na dalších 15 dnů.

Na svobodě zůstává jen Ljubov Sobolová, odmítnutá kandidátka do moskevských voleb a právnička Navalného Fondu boje proti korupci. Musela zaplatit pokutu 300 000 rublů, do vězení nešla jen proto, že má nezletilou dceru. Sobolová, která již přes tři týdny drží hladovku, se stala hlavní tváří protestů.

Ruský Kovy a další mládež

Represivní složky zaútočily na Fond boje proti korupci. Nejdříve provedly domovní prohlídky u právníků fondu, pak lidé v maskách, aby nešlo odhalit jejich totožnost, přišli do kanceláří fondu.

Následně byl zablokován bankovní účet fondu a kolem stovky účtů fyzických a právnických osob s ním spojených. Represivní složky tvrdí, že přes tyto účty se praly špinavé peníze získané z kriminální činnosti. Fond namítá, že šlo o příspěvky příznivců.

Na sobotu 10. srpna se protestující svolávají na mítink, který tentokrát úřady povolily. Zakázaly však, aby tam hrály populární mládežnické kapely. Ty ale chtějí zákaz ignorovat. Mládežnická subkultura se přiklonila na stranu protestujících, mezi nimiž je ostatně velké množství mládeže.

Své aktuální, tvrdě protirežimní písně nahráli oblíbení zpěváci Vasja Oblomov a Voloďa Kotljarov. K protestům se velmi důrazně připojil i videobloger Jurij Duď, jehož věhlas mezi ruskou mládeží se dá přirovnat k popularitě Kovyho mezi mládeží českou.

Pach krve

Podle průzkumu agentury Levada Centr mezi Moskvany 30 procent respondentů hlásí lhostejný postoj k protestům, 27 procent vykazuje negativní postoj, 37 procent respondentů protesty schvaluje, a 9 procent připustilo, že se jich bude účastnit.

Slavný ruský spisovatel a publicista Viktor Šenderovič napsal, že v zemi došlo k převratu. Podle něj represivní složky dostaly bianco šek od Vladimira Putina: „V zemi není parlament, nejsou soudy ani média. Jsou jen příslušná oddělení putinovské junty, která obsluhují její zájmy a zajišťují její přežití.”

Andrej Kolesnikov z Carnegie Moscow Center řekl: „Jsme v novém stadiu vývoje režimu. Tato mašina už pocítila pach krve a bude se jím řídit i nadále a možná bude ještě krutější.“

Nemá pochybnosti o tom, co se v Rusku teď děje: „Je to rozkol země. Je to v podstatě latentní, a vlastně už otevřená občanská válka.”

Autor je komentátor Práva.