DPH jako startér konjunktury? V Německu se to povedlo

Čtvrteční zpráva z Německa, že se tamní hospodářství ve druhém čtvrtletí propadlo o víc než deset procent, vyvolala poplach nejen ve spolkové republice. Bolení hlavy způsobila i zdejším expertům, protože české hospodářství je s německým úzce propojeno. Z čehož plyne, že se podobná čísla dají čekat i u nás. Komentář Praha 12:33 31. července 2020

Z Německa ovšem přicházejí i dobré zprávy - tamní národohospodáři se už teď, pouhý měsíc od začátku třetího čtvrtletí, domnívají, že pokud se nezvýší počty nakažených natolik, aby se hospodářství muselo opět zastavit, bude líp už v druhém pololetí.

Zda může tím pádem podobný vývoj očekávat i Česká republika, je přesto otázka. Na rozdíl od Česka totiž Německo snížilo od 1. července do konce roku o tři procenta DPH s cílem nastartovat domácí spotřebu coby jeden z hlavních pilířů konjunktury. A už za čtyři týdny od zavedení tohoto opatření je zřejmé, že to byla trefa do černého.

Ze studie červencového trendu chování německých spotřebitelů, kterou představili odborníci z německého institutu pro výzkum trhu, očividně vyplývá, že němečtí spotřebitelé inklinují k tomu, aby plánované větší nákupy zrealizovali ještě v tomto roce.

Což má logiku, protože ušetřit tři procenta DPH při nákupu televize, auta nebo nové kuchyně je na rozdíl od chleba nebo mléka už v peněžence znát. Ačkoliv i každodenní nákupy potravin, při kterých se ušetří jen pár centů nebo eur, udělají v součtu za půl roku pěknou sumu.

Sdružení na obranu spotřebitelů

Zdejší diskusi o tom, zda by se kvůli nastartování konjunktury nemělo o snížení DPH uvažovat i u nás, uťala ministryně Alena Schillerová rázným prohlášením, že nehodlá podporovat nadnárodní koncerny, aby si v Česku ještě víc nahrabaly. Protože je podle ní iluzorní se domnívat, že by slevu na dani z přidané hodnoty předaly zdejším zákazníkům. A bylo po diskusi, protože na populistické hlášky tohoto typu slyší většina zdejšího obyvatelstva.

Dlužno dodat, že se obavy, zda ze snížení DPH nebudou místo zákazníků profitovat obchodníci, objevily i v Německu. Tamní mocný a velmi aktivní svaz zemských centrál pro ochranu spotřebitelů je ale snadno rozptýlil. Jen díky němu si dneska v Německu obchodní řetězce i služby včetně restaurací nedovolí slevu na DPH nechat, ale dělají si naopak reklamu tím, že tříprocentní slevu na DPH samozřejmě dávají dál: svým zákazníkům, jejichž blaho je jim nade vše!

Posluchače teď možná překvapí, že Sdružení na obranu spotřebitelů existovalo na obdobném principu i u nás. Jako nestátní členská organizace s pobočkami v krajích, dotovaná státem a Evropskou unií. Její vedení se ale rozhádalo a sdružení skončilo před osmi lety v insolvenci. Zbyl po něm jen měsíčník dTest. A zdejším politikům nikým nerušený prostor k manipulaci s občany.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu