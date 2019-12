Oba noví předsedové, mírně řečeno, už předtím nepatřili úplně k první lize německých sociálních demokratů. Bylo by proto asi hodně velkým překvapením, pokud by bez nějaké větší přípravy a zkušeností dokázali jednat s ostřílenými lídry ostatních parlamentních stran okamžitě jako rovní s rovnými.

Robert Schuster: Kurzův případ táhne aneb Mládí vpřed u německých sociálních demokratů

Nehledě na to, že u německé sociální demokracie, jejíž veřejná podpora klesla podle jednoho z průzkumů na historických 11 %, není moc velký prostor, aby se noví předsedové mohli pozvolna zaučovat.

V souladu se současnou vnitrostranickou realitou to neznamená nic jiného, než že tím ještě víc vzrostou role a význam šéfa jejich mládežnické organizace Kevina Kühnerta. On i jeho soudruzi jsou stoupenci radikálně-levicových postojů. Volají po zvláštních daních pro milionáře nebo plošném navýšení minimální mzdy.

Schopnost uzavírat kompromisy

Někteří sní i o zavedení bezpodmínečného příjmu či o zestátňování korporací, například developerských společností, a vidí v tom cestu, jak vyřešit chronický nedostatek bytů ve velkých městech.

Kdo v minulých týdnech sledoval vystoupení Waltera-Borjanse a Eskenové a to, co říkali, nemohl přehlédnout rukopis mladých socialistů. Není se čemu divit. Kühnert a jeho osmdesátitisícové sdružení jim pomohli vyhrát. Organizovali jim kampaň, rozšiřovali jejich poselství do světa prostřednictvím sociálních sítí, čímž dokázali úplně zastínit původního favorita předsednických voleb, německého vicekancléře a ministra financí Olafa Scholze.

Noví předsedové Walter-Borjans a Eskenová vědí, co v Kühnertovi mají, a tak nepřekvapí, že ho navrhli jako jednoho ze stranických místopředsedů. Člověk nemusí být nějaký obzvlášť velký vizionář, aby mu bylo jasné, kdo bude nyní ve vedení německých sociálních demokratů ve skutečnosti tahat za nitky, a že to určitě nebudou jejich formální straničtí předsedové. Stejně tak, že šéf mladých socialistů Kühnert se určitě nespokojí pouze s místopředsednickou rolí.

Je dost možné, že svým počínáním by rád napodobil jiného mladého politika, který to za podobné konstelace už někam dotáhl: Rakušana Sebastiana Kurze. Ten byl rovněž dlouhé roky šéfem mladých lidovců.

Když byla mateřská strana ve srovnatelné krizi, kterou nyní zažívají sociální demokraté v Německu, Kurz spolu se svým dobře zorganizovaným mládežnickým sdružením lidovou stranu prakticky převzali. Nechal si schválit mimořádné pravomoci, díky čemuž dokázal Kurz na klíčové pozice ve straně dosadit své lidi a přetvořit lidovce k obrazu svému. Odměnou mu byla dvě volební vítězství v řadě a pozice spolkového kancléře.

Na něco takového zatím mladí socialisté v Německu pomýšlet nemohou. Jejich šéfovi Kevinu Kühnertovi ale chybí ještě něco, co už Rakušan Kurz v době, kdy začal kontrolovat stranu, měl: zkušenost s působením ve vládě, nejprve v roli státního tajemníka na ministerstvu vnitra, posléze jako šéfa diplomacie.

I když obě pozice zastával v hodně mladém věku, bez ukončeného studia a jako člověk, který nikdy nepůsobil jinde než v politice, umožnilo mu to získat širší perspektivu, a ta dokázala některé jeho postoje korigovat. Hlavně ho ale naučila potřebě uzavírat kompromisy. To je schopnost, kterou mladý německý socialista Kevin Kühnert zatím postrádá.

