Na školních obědech zdarma chtějí vydělat politici

Část financí vybraných státem od lidí by tak mohla být utracena poněkud smysluplněji, než v případech nejrůznějších předražených státních zakázek, diskutabilních dotací a podobně. Rozhodně by celková suma měla být výrazně nižší, než kolik se ročně ztratí v nepřehledných tocích peněz směřujících ze státní pokladny.

Jak drahé by školní obědy zdarma měly být, o tom se diskutovalo v rámci vládní koalice. Záleží na tom, kolika školáků se budou týkat.

Je to debata legitimní. Očekávalo by se, že proběhne předtím, než se objeví návrh příslušného zákona. Následuje však až v momentu, kdy na stole leží hned dva. Každý z dílny jiného ministerstva.

Nápady sociálních demokratů a hnutí ANO

Není překvapením, že jednomu šéfuje politik dosazený hnutím ANO, druhému zase sociální demokrat, přesněji řečeno demokratka. Při vládnutí se totiž nesmí zapomínat na přízeň voličů. Tu si snáze získáte tím, že je přesvědčíte o tom, že jste pro ně něco vybojovali.

Jak s oblibou říká premiér Andrej Babiš, správný ministr musí umět prodat výsledky své práce. K tomu potřebujete zboží, které můžete nabídnout. Proto se zákon řešící školní obědy zdarma rodí zvláštním způsobem.

Neexistuje jeden návrh, který by se postupně upravoval, tak jak se na něm shodne koalice. Podstatné není totiž pouze jeho definitivní znění, ale také to, kdo ho vypracuje a jeho schválení bude mít na starost.

Pro hnutí ANO bude výhodnější, když to bude ministr školství. Pro ČSSD by zase bylo užitečnější, kdyby autorství náleželo ministerstvu práce a sociálních věcí. Není divu, že se koalice pře.

Není rovněž překvapením tvrzení představitelů hnutí ANO, že problém je vyřešen. Z jejich dalších slov totiž vyplývá, že ve prospěch návrhu ministra školství. Sociální demokraté to podle očekávání popírají. Zdá se však, že jim to nebude nic platné. Ukázalo to hlasování na vládě, kde norma z dílny ministerstva spravovaného Janou Maláčovou neprošla.

Opět se názorně ukazuje, že nápady sociálních demokratů si může nakonec přisvojit hnutí ANO. Dětem, které by mohly dostávat školní obědy zdarma, to může být jedno. Vadit to může především ČSSD. Ta potřebuje získávat kladné body u voličů.

Naráží přitom na marketinkovou strategii hnutí ANO. Tu používal Andrej Babiš už v minulém volebním období. Dokázal prodat veřejnosti úspěchy vlády, o které se spíše zasloužili sociální demokraté. Nápad Jany Maláčové se školními obědy zdarma by mohl potkat stejný osud.