Na sociálních sítích koncem března letošního roku to vyvolalo docela rozruch. Na více než půlhodinové nahrávce telefonického rozhovoru mezi miliardářem Farchadem Achmedovem a hudebním producentem Josifem Prigožinem (neplést si s nedávno zavražděným zakladatelem Wagnerovy skupiny) oba pánové hovořili o situaci Ruska a rozhodně si nebrali servítky. Komentář Praha 6:30 26. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský miliardář Farchad Achmedov (vpravo) a producent Josif Prigožin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jsou to mizerové, hajzlové, celou zemi připravili o budoucnost,“ říká na nahrávce Josif Prigožin. „Putin na nějaké lidi nebo na celou zemi kašle. Je to Satanáš,“ odpovídá mu Farchad Achmedov. Tedy jejich slovník byl výrazně vulgárnější. Prigožin následně tvrdil, že nahrávka je dílem umělé inteligence, Achmedov, žijící v Ázerbájdžánu, situaci nikdy veřejně nekomentoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Soukup: Nálady kremelských oligarchů

Tehdy celá řada pozorovatelů prohlašovala, že nahrávka je důkazem rostoucího napětí mezi kremelskými elitami, a ti odvážnější dokonce začali spekulovat, že by mohlo dojít i k nějakému palácovému převratu. Jenže zdá se, že šlo o přání otce myšlenky.

Když Vladimir Putin přišel k moci na přelomu tisíciletí, nabídl tehdejším oligarchům jasnou dohodu. Nikdo se nebude ptát, jak přišli ke svým majetkům, a výměnou oligarchové nebudou jakkoliv zasahovat do politiky.

Rostoucí napětí v elitách

Jediný, kdo se novým pravidlům nechtěl podřídit, byl Michail Chodorkovskij. Následně mohl deset let přemýšlet v trestanecké kolonii, jestli to bylo správné rozhodnutí. Všichni ostatní podmínky přijali a Kreml skutečně svůj slib dodržel. Oligarchové si kupovali paláce v Londýně a cestovali po Středozemním moři ve svých luxusních jachtách.

Jenže začátek plnohodnotné války vše změnil. Jachty byly konfiskovány v evropských přístavech a značná část peněz byla zmrazena. Putin ale přišel s jinou nabídkou. Protože mají hlavní aktiva v Rusku, tak výměnou za to, že nebudou znárodněny, oligarchové zůstanou s režimem.

Přičtěte k tomu jejich pocit, že jsou Západem nespravedlivě trestáni za Putinovu politiku, kterou neměli jak ovlivnit. A v neposlední řadě oligarchové velmi pečlivě sledovali případ otravy Alexeje Navalného nebo záhadná úmrtí lidí spojených s ropným průmyslem na začátku války, která zjevně vyděsila kremelskou elitu.

‚Taková brutalita, že způsobila smrt.‘ Ruští vojáci podle OSN na Ukrajině umučili některé své oběti Číst článek

Až do počátku letošního léta Putinova nabídka byla velmi přitažlivá. Váš majetek v Rusku vám zůstal, nemuseli jste se kát za válku a ještě díky odchodu značné části západních společností jste mohli slušně vydělat.

Jenže nyní už to nestačí. Pokud by vznikla nějaká systémová krize, a jak ukázal pokus o vzpouru zakladatele Wagnerovy skupiny, vyloučit se to nedá, tak Kreml potřebuje ještě loajálnější elity. Proto dochází k nacionalizaci majetku západních společností a jeho předávání novým majitelům z řad dětí putinské elity. Ti přirozeně budou vědět, že za své bohatství vděčí výhradně Vladimiru Putinovi, a tím pádem budou bránit jeho režim v případě nějaké krize.

Zní to logicky, takže často zmiňované naděje, že by rostoucí napětí v elitách mohlo vést ke svržení režimu, zní krajně nepravděpodobně. Ostatně v úvodu zmiňovaný Farchad Achmedov již dlouho nežije v Rusku, a nedávno dokonce dosáhl svého vyřazení ze sankčního seznamu Evropské unie. Ten rozhodně žádným revolucionářem nebude.

Autor je komentátor Českého rozhlasu