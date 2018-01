Aspoň vyjmutí, když ne zveřejnění

Když se před zhruba deseti lety začala tiše odvíjet kauza Čapí hnízdo, nikoho nemohlo napadnout, jakých rozměrů jednou dosáhne a že s ní bude do značné míry spojena otázky stabilní vlády a výběru prezidenta. Ale je to tak a nešťastná farma se skoro stala klíčem k naší budoucnosti. Komentář Praha 16:44 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

To je samozřejmě přehnané a napucovaný podnik ve Středních Čechách si takovou výsadu nezaslouží. Ale Andreji Babišovi politickou kariéru komplikuje už delší dobu.

Čerstvě od momentu, kdy OLAF, neboli Evropský úřad pro boj proti podvodům, zjistil v případu zásadní „nesrovnalosti“, jak zní eufemistické označení. A jeho zpráva vedla Evropskou komisi k doporučení českým institucím vyjmout farmu z programů dotovaných evropskými fondy.

Slepená data

Tuzemská strana na to reagovala vágně a ministryně financí jakoby hlavně hledala záminky, proč zprávu udržet v pomyslném šuplíku. Aspoň do rokování mandátového a imunitního výboru sněmovny nad policejní žádosti o vydání poslanců hnutí ANO Babiše a Jaroslava Faltýnka (9. ledna), a do žádosti druhého z nich v roli premiéra o důvěru sněmovny pro menšinový kabinet (10. ledna).

Ačkoliv se množily hlasy volající po zveřejnění zprávy. Což ale opatrně nedoporučil ani státní zástupce, kauzu dozorující. A zatím stále nevíme, co si na toto téma myslí právní experti zaúkolovaní ministryní financí Alenou Schillerovou.

Nezvětšovat paseku

Ta aspoň ve středu připustila, že její úřad s největší pravděpodobností navrhne opravdu vyjmout Čapí hnízdo z evropských projektů. Odpůrci Andreje Babiše v tom jistě spatří cosi jako přiznání. Ale spíš to vyhlíží na minimalizaci škod. Do jaké míry může být úspěšná, se teprve uvidí.

Lehké to nebude, paseka je už dost velká. Ale případný spor s evropskými institucemi by ji ještě rozšířil. A čím dříve se na nepříjemnou kauzu začne zapomínat, tím lépe.

Vždyť Andrej Babiš se nyní potřebuje soustředit na druhé premiérské pověření a lákání lidovců, sociálních demokratů nebo ODS ke spoluvládě.

A rozjet pověstné „makání“, jež Čapí hnízdo přece jen poněkud odsune stranou.