Tajemné pozadí prezidentovy pifky na Koudelku a BIS

Opatřit šéfa čučkařů generálskou zahrádkou, jak se odnepaměti říká zlatému obšití nárameníků výhradně generálských? To by tak hrálo! Prezident už vloni podvakrát odmítl povýšit do generálské hodnosti ředitele BIS plukovníka Michala Koudelku. Naposled v říjnu, když to přitom ale podle premiérových slov napřed slíbil učinit.

