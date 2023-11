V4 neškodně dřímající

Takřečenou Visegrádskou skupinu lze považovat za plod idealismu po symbolickém pádu Berlínské zdi. Nejprve trojice středoevropských zemí bývalého „socialistického tábora“ mínila koordinovat kroky směřující do EU a NATO a vůbec přibližování Západu. Komentář Praha 6:30 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katalin Nováková, Andrzej Duda, Zuzana Čaputová a Petr Pavel při společném focení u příležitosti setkání prezidentů V4 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ale jakmile se po rozpadu Československa stalo uskupení čtyřčlenné, už to začalo drhnout kvůli mečiarovskému Slovensku. Nadto se český premiér Klaus domníval, že je Česká republika dál než Poláci a Maďaři a bude efektivnější postupovat individuálně.

Pokusy a dohody

Pak se sice věci jakž takž srovnaly a do Unie i Aliance státy V4 šťastně společně došly. Čímž se zdál projekt více méně vyčerpaný. I když například jednu chvíli koketoval s rozšířením o Rakousko a Slovinsko a byla také podepsána dohoda o vzniku společného bojového uskupení. V posledních letech pak leccos komplikovalo to, jak polské i maďarské vedení chápe pojmy demokracie a právního státu.

A i když se bude v Polsku nyní leccos měnit, řada otazníků visí po volbách zase nad Slovenskem. A třeba dodat, že po likvidaci V4, respektive našem vystoupení ze skupiny, volaly hlasy kupříkladu po brexitu. Abychom prý nebyli v jednom pytli se sousedními černými ovcemi. Na druhé straně se však zdálo boření V4 předčasné a konec konců uskupení přežilo i horší chvíle.

Jen formalitky

Momentálně mu od července na rok předsedáme a prezident Pavel už před časem řekl, že zevnitř V4 necítí ambice ke koordinaci zahraniční politiky a podobně.

A nikdo nemohl nic čekat ani od středečního pražského summitu prezidentů čtyřky. Mimo jiné i proto, že hlavy států mají relativně málo pravomocí a otázky zahraniční politiky nebo bezpečnosti jsou na vládách. Na Hradě se také rokovalo hlavně o budoucnosti nepříliš bohatého Visegrádského fondu, podle českého prezidenta jediné fungující struktury V4.

A není vůbec jisté, zda jednotliví premiéři budou chtít přisypat jednou tolik instituci vytvořené k podpoře spolupráce a vzájemných vazeb, například i kulturních. Což o čemsi svědčí. A je sice hezké, že i maďarská prezidentka Nováková přiznala Ukrajině právo chránit svou zemi a svůj národ, ale neřekla také nic víc. Tudíž z její věty nic neplyne.

A z ničeho vlastně nemohlo nic plynout. Když paní Čaputová nemůže mluvit za Ficovou vládu a pan Duda zase brzkou Tuskovu. Tedy nejspíš. Takže ani problémy s nelegální migrací ani jakékoli jiné pražská schůzka hlav zemí dřímající V4 věcněji neprobírala.

Ale kdo ví, co bude za pár let a jestli se smysl V4, pokud tedy znovu přežije, neprokáže aspoň v té vzájemné spolupráci na mimopolitické úrovni. I když to by jistě mohlo nastat i bez formální existence skupiny dávno včleněné do EU.

Autor je komentátor Českého rozhlasu