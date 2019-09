Očkování, nebo spalničky

Udeřily spalničky. Je to malinké připomenutí morových ran minulosti. Ještě nedávno jsme byli na listině zemí bez spalniček a teď nás vystrčili za dveře: marš pryč ze společnosti neposkvrněných. Za dveře šlo Řecko s Albánií… hm. Ale taky Velká Británie. Komentář Praha 14:38 2. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když tedy rozumprdovi řeknete, že očkování prospívá populaci při obraně proti nakažlivým nemocem, hned ví, že se ho snažíte napálit, píše Ondřej Neff. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Úřady přišly s vysvětlením. Roste počet odpůrců očkování, nejen proti spalničkám. Tihle lidé jsou proti očkování obecně. Klesá proočkovanost… Je to nepěkný novotvar, ale co se dá dělat, je to terminus technicus. Klesá proočkovanost a s větším počtem nakažlivých chorob musíme počítat.

Dávno tomu, kdy se u mé maminky probudila tuberkulóza! To bylo v 70. létech, medici se tenkrát učili o tuberkulóze z obrázků v knížce a v nemocnici v Motole měli tébécé oddělení v nouzovém baráku, co zbyl někde u plotu ještě po Wehrmachtu.

V souvislosti s odporem proti očkování úřady ukázaly na viníka, je to internet. Je to semeniště kdejakých pitomostí, odborně se jim říká fake news.

Proč tedy lidé věří hloupostem na internetu, v našem případě, proč ztratili důvěru v očkování? Vždyť přece efekt očkování bije do očí. Ta tuberkulóza v Československu nebyla, protože jsme byli všichni proti ní očkovaní, tečka, tak jednoduché to je.

Ostnatý drát a psi

Ochota lidí věřit pitomostem mě dlouhodobě zajímá. Zkoumám ji a konec konců, na internetu se pohybuju od jeho prazačátků. Mockrát jsem tam potkal lidi, kterým jeden můj kamarád Čechoameričan, veterán z Vietnamu, říká rozumprdi.

Takový rozumprd nemusí být zrovna hlupák. Je ale posedlý myšlenkou mít na všechno originální názor. Ví o sobě, že je ostražitý do všech azimutů. Všichni ho chtějí napálit, podstrčit mu něco, nalákat na vějičku. Jenže on se nedá. Mimořádně nedůvěřivý je vůči jakémukoli sdělení úředních míst. Vždyť tahle úřední místa, to je skoro politika, a politika, milej pane, to je jedno velký svinstvo.

Když tedy rozumprdovi řeknete, že očkování prospívá populaci při obraně proti nakažlivým nemocem, hned ví, že se ho snažíte napálit. Takže věřím, že rozumprdi se o nedůvěru vůči očkování hodně přičinili.

Ale protože jsem taky rozumprd a taky se koukám za oponu, jestli tam není něco ukrytého, říkám si, jestli ty spalničky nesouvisí s tím, že se hodně cestuje a lidi proudí z místa na místo a že tenkrát v tom hygienickém Československu jsme byli i před tou tuberkulózou chránění ostnatým drátem a psy vycvičenými na trhání lidí? Ale očkovat se dejte.

Já mám očkování proti žluté zimnici a všemu možnému a taky mě neubylo.