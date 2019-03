Středoevropané budou mít s Macronovými sny problém

Francouzský prezident Emmanuel Macron otiskl v novinách ve všech státech unie svůj dopis nám občanům Evropské unie. I v psané formě působí podobně jako Macronovy proevropské projevy v době, kdy sváděl bitvu o prezidentský úřad s Marine Le Penovou. Vyvolává naději, hrdost na Evropu, evropské problémy nejen popisuje, ale nabízí i jejich řešení. Někdy lépe, někdy hůře, ale nabízí. Komentář Praha 6:29 7. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Macron chtěl nadchnout nás Evropany pro Evropu, pro Evropskou unii | Zdroj: ČTK/AP

Přestože měl dopis za cíl nadchnout nás Evropany pro Evropu, pro Evropskou unii, tady ve střední Evropě možná více lidí nadzdvihne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář

Ne proto, že by Emmanuel Macron tvrdil a požadoval něco pomýleného. Ale proto, že pomýlení jsme tady my, občané zemí střední Evropy a naši političtí vůdci. A u některých z nich je slovo pomýlenost ještě diplomatický termín pro něco ještě mnohem horšího.

Protože dnešní svět se musí často vejít do pár znaků na twitteru, proto i já budu telegrafický a vystačím si s několika málo hesly z Macronova dopisu.

V naší stále se chudě tvářící, ale ve skutečnosti jen zaměstnavateli mizerně placené části Evropy, se nebude vůbec líbit Macronův nápad s evropskou klimatickou bankou. Ovarově pivní Česko totiž bere klima vážně jen tehdy, když nám vyschne voda ve studních. A to doslova.

Odpor nesmyslný. Ale náš

Ještě větší potíž budou mít ale mnozí lidé ve střední Evropě s tím, že se oklikou, přes jakousi novou podobu Schengenu, vrací do hry „přízrak“ jakési jednotné evropské azylové politiky.

Tedy něco, co na pár tisících povinně přerozdělovaných žadatelů o azyl dokázalo nabourat náš vztah k Evropské unii tak, že jsme se z toho ani po několika letech nevzpamatovali.

Pravda, Macron svůj plán balí do slibu o tvrdé ochraně hranic a odmítání těch migrantů, kteří si ochranu Evropské unie nezaslouží. Ale přesto tam myšlenka jednotných unijních standardů udělování azylu a přijímání migrantů je.

Není to vlastně nic špatného, je to hlavně náš problém, našich politiků, že něco takového je pro nás nepřijatelné. Ale je to něco, z čeho se musíme teprve vyléčit a na to bude třeba čas.

‚Za evropskou renesanci.‘ Macron v otevřeném dopise představil svoji vizi Evropské unie Číst článek

Čas také nedozrál na poslední z Macronových velkých vizí, a to je evropská minimální mzda. Zase, není to nic špatného. I v Česku je třeba skoncovat s mizerně placenou prací.

Průměrná mzda v Česku by podle výkonnosti ekonomiky měla být někde mezi dvěma až třemi tisíci eur. A česká minimální mzda by neměla být menší než tisíc eur. Ale znovu, bude to ještě pár let trvat a snaha to nadiktovat shora, z Bruselu či Paříže, by mohla narazit ve střední Evropě na odpor. Odpor nesmyslný. Ale náš.

Tak už to ale s Evropou a skutečnými Evropany ve střední Evropě chodí. To bohužel platí i o tom, co v dobré víře i nám, unijním Středoevropanům, navrhuje Emmanuel Macron. Že tím škodíme hlavně sami sobě, je ale víc než jasné.