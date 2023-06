Nevíte si rady? Založte výbor

Předseda ODS Petr Fiala zakončil své vystoupení na dubnovém kongresu strany odlehčeně, jak sám říkal. Zeptal se umělé inteligence, co by měl o ní říct delegátům. „Musíme si položit otázku, jak můžeme využít umělou inteligenci ku prospěchu našeho státu, občanů a ekonomiky, ale zároveň zajistit, aby byla využívána odpovědně a s ohledem na etiku a soukromí. Toto téma vyžaduje spolupráci a otevřenou diskusi napříč celou společností,“ odpověděla mu. Komentář Praha 6:29 2. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala na kongresu ODS | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Zřejmě čerpala v hluboké studnici stranických sekretariátů, neboť podobná moudra opakují skoro všichni partajní lídři řadu let.

Byť se týkají věcí méně sexy, než je AI, jako jsou výstavba vysokorychlostních železnic, čtyřproudých dálnic, digitalizace veřejné správy, rozvoj venkova nebo energetická koncepce. A pochopitelně hlavní priorita, tedy kvalitní vzdělání.

Věty plynou a voda teče. Z dlouhodobých bohulibých vizí většinou není nic, jen střípky, které tvoří nedokonalý zlomek komplexní mozaiky. Když něco hoří, rychle se přijme zákon, jenž uhasí největší požár. Koncepčního je v tom pramálo. Například záměr zavést datové schránky pro všechny narazil na tak mohutnou zeď odporu, že od něj kabinet, který má poprvé v historii vicepremiéra pro digitalizaci, vycouval. Přestože jde o zásadní krok k elektronizaci styku mezi státem a jeho občany.

Opravdový převrat

A kdyby politici nebyli pohodlní, jistě se dal vymyslet způsob, jak by tento přechod do 21. století mohla zvládnout i starší generace. Místo toho přicházejí s realizací nesmyslu, který má nahradit rodná čísla obecnými identifikátory.

Jistě, jde o plnění čtrnáct let starého vládního závazku, ale kde je psáno, že právě tohle tehdejší kabinet vymyslel dobře? Číslo, které prozrazuje datum narození a pohlaví, ve skutečnosti nikomu nevadí. Respektive 99 procentům obyvatel. Nápad to měnit není progresivní a moderní, ale hloupý a pekelně drahý.

Když lidé poslouchají bývalého ředitele ČEZ a zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla, musejí mít podobný pocit v případě zdrojů pro výrobu elektřiny.

„V tomtéž okamžiku, kdy vláda a Parlament přijmou energetickou koncepci, bude už zastaralá,“ uvedl Míl a přináší řadu argumentů, které dokazují, že i v této oblasti stát zaspal, neboť budoucnost není v obrovských jaderných elektrárnách, ale menších modulárních blocích, jak pochopily třeba Polsko a Rumunsko. Česko ani neví, zda chce ČEZ vlastnit, rozdělit, nebo prodat.

Premiér Fiala před pár dny uvedl, že po představení ozdravného balíčku se jeho tým zaměří na strategické projekty. „Mluvím tu o rozsáhlém, koncepčním investičním programu, který udrží naši zemi konkurenceschopnou, energeticky suverénní a atraktivní pro zahraniční investory. Proto jsme se rozhodli vytvořit vládní výbor pro strategické investice, který by měl všechny tyto činnosti koordinovat,“ konstatoval předseda vlády. Jako by mu to poradila AI.

Když politik neví kudy kam, většinou založí nějakou pracovní skupinu nebo výbor. S Fialovými plány to pravděpodobně dopadne stejně. A občana možná napadne, že opravdový převrat nastane až ve chvíli, kdy řízení státu od lidí převezme obecná umělá inteligence páté generace. Pokud se ovšem do té doby zbaví všech lidských zlozvyků a bude umět nahradit slovní vodopády činy.

Autorka je redaktorka a komentátorka Deníku