Miliardář Babiš nechce přijít o 200 tisíc korun

Když jste miliardář, nemusel byste se handrkovat o 200 tisíc korun. Mohl byste je zaplatit a mít klid. Problém je v tom, že byste se tím přiznal k porušení zákona. Dal byste zapravdu úředníkům, kteří podle vašeho názoru řeší hlavně dopravní přestupky. Potíž je v tom, že nejde o jízdu na červenou, ale o střet zájmů. Andrej Babiš (ANO) v něm nefiguruje jako miliardář. Popotahován je v pozici premiéra České republiky. Komentář Praha 6:29 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Jakub Dospiva | Zdroj: ČTK

Může se podivovat nad tím, proč jeho údajný konflikt zájmů řešili úředníci v Černošicích. Může se pokoušet jejich práci v médiích různě shazovat. To je však zhruba všechno, co proti tomu může dělat.

Podezření z toho, že se dopustil přestupku, skutečně přísluší prozkoumat zmiňovaným úředníkům. Ti dospěli k závěru, že konflikt zájmů u Andreje Babiše trvá.

Podle nich si dál udržuje vliv na média, která vlastnil a která dočasně umístil do svěřenského fondu. Vyfasoval za to pokutu 200 tisíc korun. Platit ji nechce. Ne kvůli tomu, že by na ni neměl. Potřebuje mít potvrzeno, že v konfliktu zájmů není.

V konfliktu i bez něj

Proto se odvolal ke středočeskému krajskému úřadu a uspěl. Premiérovo vítězství není definitivní. Případu se znovu ujmou černošičtí úředníci. Nedá se počítat s tím, že by nyní rozhodli jinak.

Andrej Babiš tak bude znovu velmi pravděpodobně označen jako člověk, který porušuje zákon o konfliktu zájmů. Rovněž středočeští úředníci svůj názor asi nezmění. Budou-li tuto kauzu znovu řešit, bude premiér zmiňovaného provinění zbaven.

Leda, že by došlo k nějaké reorganizaci tak, jak se na krajském úřadu nedávno stalo. Před rozhodováním o Babišově odvolání proti výroku z Černošic totiž došlo k určité reorganizaci a přeskupení úředníků. Šlo prý o čistě náhodný časový souběh.

S případem premiéra to nemělo údajně nic společného. Alespoň o tom veřejnost ujišťovala středočeská hejtmanka a zároveň místopředsedkyně hnutí ANO. Není tudíž pravděpodobné, že by takto reorganizovaní úředníci v budoucnosti rozhodli jinak.

Andrej Babiš tak může být střídavě v konfliktu zájmů i bez něj. To podle toho, kdo zrovna rozhodne. Ostatně má s tím už jednu osobní zkušenost. Týká se toho, zda vědomě spolupracoval s komunistickou státní bezpečností či nikoli. I když o tom rozhodovali slovenští soudci, ne čeští úředníci.

Má smůlu, že v této kauze už je verdikt soudu pravomocný a nedává mu za pravdu. U konfliktu zájmů tomu zatím tak není.