„Kdybychom chtěli vyhodit Pavla Zemana, mohli jsme to udělat už dávno," prohlásil na adresu nejvyššího státního zástupce premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v rozhovoru pro deník Právo. Chuť by možná byla, reálná možnost nikoli. Konec Pavla Zemana ve funkci by mohl nastat pouze v momentu, kdyby ho na návrh ministra spravedlnosti odvolala vláda. Komentář Praha 6:30 24. dubna 2019

Jan Kněžínek žádný takový nepodal. Neměl k tomu pádný důvod. I bez něj by musel jeho návrh schválit kabinet. V něm má většinu hnutí ANO. Nebyl by tudíž velký problém, aby Andrej Babiš konec Pavla Zemana ve vedení nejvyššího státního zastupitelství prosadil.

Petr Hartman: Proč Andrej Babiš nevyhodil Pavla Zemana, ale Jana Kněžínka

V době, kdy premiér čelí trestnímu stíhání v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, by to bylo gesto hodné slona v porcelánu.

Dobře si to uvědomuje šéf sociální demokracie Jan Hamáček. Proto v médiích oznámil, že hlasování o odvolání Pavla Zemana by bylo pro koaliční vládu poslední. Byť se k žádnému neschyluje, dal předseda ČSSD dopředu jasně najevo, že se do takovéhoto dobrodružství zatáhnout nenechá.

Tlak na soudce

Patrně mu stačí, že jeho strana je součástí vlády v čele s trestně stíhaným člověkem. Přitom Andreji Babišovi hrozí, že v dohledné době se promění z obviněného v obžalovaného. Kauza Čapí hnízdo by měla zamířit do soudní síně. Bránit tomu změnou ve vedení státního zastupitelství by nebylo pro premiéra příliš taktické.

Neznamená to, že by se nemohl pokoušet vyvíjet nátlak na příslušného státního zástupce. Například pomocí nové ministryně spravedlnosti. Marii Benešovou provází pověst člověka, který se umí v prostředí tuzemské justice dobře pohybovat a pomáhat usměrňovat vývoj některých kauz.

Marie Benešová je zároveň považována za osobu, která má dobré vztahy nejenom s prezidentem, ale také s Andrejem Babišem. Byla to právě ona, kdo de facto souhlasil s premiérovým tvrzením, že si lze objednat trestní stíhání. V době, kdy byla poslankyní, nezvedla ruku pro souhlas s vydáním Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

To vše může v lidech v justici vyvolávat obavy, v jaké atmosféře budou pracovat. Směrem k státním zástupcům bude mít ministryně spravedlnosti například pravomoc zahájit s jakýmkoli z nich kárné řízení. Na její návrh mohou být jmenováni předsedové krajských soudů, nebo soudu vrchního.

Soudce může dočasně zprostit výkonu jeho funkce. V neposlední řadě se na ministerstvu spravedlnosti připravují změny v zákoně o státním zastupitelství, které by mohly vést k personálním změnám.

Zkrátka tlak na soudce a státní zástupce může zesílit. Přitom na jednom z nich nyní záleží, zda Andreje Babiše pošle před soud. Nemusí to udělat. Teoreticky může jeho trestní stíhání zastavit. Případně může vrátit spis zpět vyšetřovatelům, aby doplnili další důkazy. Tím by se celá kauza mohla protáhnout o měsíce.

Nelze se proto divit, že nečekaný konec ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a jeho nahrazení Marií Benešovou přitáhl mimořádnou pozornost. Pokud bych měl parafrázovat výrok premiéra, kdyby chtěl vyhodit Kněžínka, mohl to udělat už dávno.

Přitom to učinil v momentu, kdy kauza Čapí hnízdo míří k soudu a na lavici obžalovaných by měl usednout i Andrej Babiš. Příliš na tom nemění ani skutečnost, že Kněžínek sám podal demisi. O její dobrovolnosti a načasování lze na základě už zmiňovaných okolností pochybovat.