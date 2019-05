Premiér Andrej Babiš (ANO) takovouto demisi pokládá za neobvyklou. Patrně kvůli tomu, že v ní je vyjádřen konec ministra na nátlak šéfa ČSSD Jana Hamáčka. To se v politice občas stává, že strana, která vás nominuje, potom vyjádří přání, abyste už ministrem nebyl.

Petr Hartman: Antonín Staněk jako ministr kultury na přání

Konkrétně v momentu, kdy vaše působení v čele ministerstva jí v očích voličů přináší více škody než užitku. Někteří bývalí ministři z hnutí ANO by o tom mohli vyprávět. Antonínu Staňkovi se to také přihodilo.

Neobvyklé na jeho konci by mohlo být pouze jediné. Kdyby neskončil. To by znamenalo, že by ho ve funkci udržel prezident republiky. Ten si s touto možností stále pohrává. Nic na tom nezměnilo ani setkání Miloše Zemana s Janem Hamáčkem.

Prostor pro spekulace

Byť mu předseda sociální demokracie vyložil, jakým způsobem hodlá změnu ve vedení ministerstva kultury vyřešit, neřekl prezident jednoznačně, že Staněk skutečně skončí. Prý se hlava státu rozhodne až po setkání s ministrem.

Bude-li na jeho konci sociální demokracie trvat, potom na úsudku Miloše Zemana až tolik záležet nebude. Ostatně Andrej Babiš dal veřejně najevo, že navrhne Staňkovo odvolání.

Pochopitelně v momentu, kdyby si ministr demisi po rozhovoru s prezidentem rozmyslel. Vzhledem k tomu, že premiér dokáže poměrně pružně měnit své názory, uvidíme, zda tomu tak skutečně bude. To v momentu, kdyby musel opravdu jít do střetu s prezidentem. Tedy trvat na odvolání ministra kultury, byť by s tím hlava státu nesouhlasila.

Pokud by byl Andrej Babiš neústupný, musel by Miloš Zeman jeho návrh přijmout a Antonína Staňka odvolat. Stále ještě existuje možnost, že se oba politici takovému střetu vyhnou.

Prezident republiky by neměl mít důvod držet ministra kultury ve funkci navzdory přání vedení sociální demokracie, se kterým nemá premiér žádný problém.

Do úterý existuje prostor pro spekulace o tom, zda boj za Staňkovo setrvání myslí Miloš Zeman vážně. Tento den má dojít k jejich schůzce a po ní by mělo být jasno.

Konkrétně v tom, zda si prezident skutečně přeje Staňkovo setrvání ve vládě. Pokud ano, nemělo by to znamenat, že v čele kultury skutečně zůstane. V tom případě by měl stejně skončit. Ne však na základě rezignace, ale měl by být odvolán na návrh předsedy vlády.

Autor je komentátor Českého rozhlasu