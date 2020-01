Kybernetická bezpečnost Česka má být svěřena do rukou komunikativního manažera

Zasloužil se o vybudování úřadu, který se těší dobré pověsti ve světě. Byl za to náležitě odměněn, chtělo by se dodat. Alespoň by to tak mělo být. Jak se ukazuje na případu Dušana Navrátila, ne vždy to platí. Komentář Praha 14:16 7. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš a Dušan Navrátil, exšéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas/Profimedia | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Nyní už bývalý ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) byl ze své funkce koncem loňského roku odvolán. Hlasování na vládě bylo jednoznačné. Ruku pro jeho odchod zvedl i premiér.

Přitom Andrej Babiš (ANO) neupřel Navrátilovi už zmiňované zásluhy. Dokonce mu přiznal podíl na velmi dobrém kybernetickém zákonu.

Ani to Navrátila neudrželo ve vedení úřadu. Prý pro jeho řízení nemá dostatečné manažerské a komunikační schopnosti. Pokud by to byla pravda, nemohl by se podílet na vybudování ve světě respektovaného úřadu. Zkrátka není příliš pravděpodobné, že by musel skončit kvůli tomu, že je neschopný manažer.

Možná se tak projevil tím, že jeho úřad vydal varování před používáním technologií čínských společností. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost totiž představovaly riziko. Tato informace vyvolala rozruch a podle očekávání popudila Čínu a některé české politiky. Patřil k nim prezident Miloš Zeman. K práci Navrátila měl výhrady už předtím.

Výběr Navrátilova nástupce

Nebyla to první kritika hlavy státu týkající se fungování bezpečnostních složek v této zemi. Prezident vytrvale kritizuje například Bezpečnostní informační službu (BIS).

Odmítá opakovaně jejího ředitele jmenovat generálem. Přesto se mu nepodařilo Michala Koudelku z vedení BIS vystrnadit. U Dušana Navrátila byl jeho konec poměrně hladký.

Až výběr Navrátilova nástupce ukáže, zda šlo o výraz určitých osobních antipatií nejenom ze strany prezidenta, nebo zda mělo jít o pokus změnit fungování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Například v tom slova smyslu, aby výsledky své práce přizpůsoboval politickým a obchodním zájmům některých osob.

Nového ředitele úřadu bude vybírat komise, ve které jsou představitelé některých tajných služeb a také zástupci opozice. Mělo by to zaručit výběr člověka, který by úřad od dubna vedl podobným směrem jako Dušan Navrátil.

Znamená to pokračování v práci tak, aby se úřad i nadále těšil ve světě dobré pověsti. Bez důvěryhodnosti a na ní založené součinnosti se zahraničními tajnými službami těžko kybernetickou a informační bezpečnost Česko uhájí, byť by v čele úřadu byl komunikativní a manažerskými schopnostmi mimořádně nadaný jedinec vyhovující představám premiéra.

Autor je komentátor Českého rozhlasu