Tendr na mýto a ovlivněný rozhodčí

Ve zmiňovaném tendru neuspěla firma Kapsch. Svoji prohru chtěla odvrátit pomocí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stížnost se týkala údajně neregulérních podmínek výběrového řízení a jeho průběhu.

Antimonopolní úřad dal firmě zapravdu. Po pár měsících však svoje původní rozhodnutí zrušil. V mezidobí se přitom neobjevily žádné nové a zásadní skutečnosti.

Pochopitelně tento veletoč vyvolal řadu pochybností. Ty by mělo objasnit policejní vyšetřování. Mohlo by vycházet z konstrukce, že rozdílná stanoviska antimonopolního úřadu byla způsobena zásahem politiků.

K čemu přispěl rozhodčí

Konkrétně druhého nejmocnějšího muže v hnutí ANO Jaroslava Faltýnka. Ten se měl stýkat s šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem a také s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem.

Ten byl z titulu své funkce oním pomyslným rozhodčím, který měl pomoci k nesportovní výhře. Problém je v tom, že to nedokázal. Původní verdikt dávající stížnosti firmy Kapsch za pravdu byl relativně rychle zrušen. Smlouva s novým provozovatelem byla podepsána.

Jaroslav Faltýnek nebyl dostatečně silným hráčem, který by dovedl zápas do vítězného konce. Buďto byl rozhodčí v poločase nějakým způsobem přinucen pískat rovinu, nebo se do hry vložil jiný silnější zákulisní hráč.

Ten dokázal zvrátit průběh zápasu ve prospěch konsorcia CzechToll/Skytoll, které by mýtný systém mělo provozovat místo firmy Kapsch. Kdo to byl, to policie neví, nebo raději vědět nechce.

Pochopitelně nelze v tuto chvíli úplně vyloučit, že podivné okolnosti provázející tendr na výběr mýta na tuzemských silnicích jsou dílem náhody. Dvě protichůdná rozhodnutí během pár měsíců byla způsobena pouze rozdílným vyhodnocením stejných skutečností.

Politici do rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nijak nezasahovali. O tendr se zajímali pouze z pozice svých funkcí. Motivací bylo ušetřit státu peníze.

Bylo by s podivem, kdyby se takto nehájili ti, na které se v souvislosti s mýtem zaměřila policie. Následující týdny ukáží, zda se vyšetřovatelům podaří takovouto verzi narušit různými důkazy včetně shromážděných odposlechů a někoho obvinit. Jejich pozici stěžuje skutečnost, že pomyslný zápas firma Kapsch prohrála. Zároveň k tomu výrazně přispěl rozhodčí, který měl být v její prospěch údajně ovlivněný.