Kvůli pandemii koronaviru se jí zúčastnil zhruba poloviční počet zákonodárců. Nešlo o výraz velkého počtu nemocných poslanců, ale o snahu snížit riziko nákazy a udržet dolní parlamentní komoru usnášeníschopnou i v následujících týdnech.

Především s její pomocí totiž lze napravit věci obecné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Sněmovna čelí koronavirové pandemii nejenom s pomocí Boží

Konkrétně v tom slova smyslu, aby země přežila pandemii pokud možno ve zdraví. K němu patří nejenom určitá omezení vyplývající z nouzového stavu, ale také vhodný lék na chřadnoucí ekonomiku a na výpadek příjmů lidí. Bez přijetí příslušných zákonů to zvládnout nelze. Jejich schvalování nemůže trvat měsíce, dokonce ani týdny. To by pacient do té doby zemřel.

Mimořádná doba žádá mimořádný zákrok. Nelze o něm diskutovat dlouho. Nejde promýšlet, která varianta by byla ideální. Musí se říznout rychle a doufat, že správně. Což se ukáže až s odstupem doby. Pokud pacient přežije, je možné v klidnějším čase napravit případná pochybení.

Trestající pandemie

Zkrátka v tomto stylu by měli nyní jednat zákonodárci. Průběh mimořádné schůze sněmovny ukázal, že to pochopili. Ve stavu legislativní nouze během jediného dne projednali zákony, které by měly zabránit nejhoršímu.

Pochopitelně se neplácali po ramenou a neschvalovali bez připomínek jednu předlohu za druhou. Podle očekávání se opoziční poslanci snažili některé návrhy vlády částečně upravit. Nebylo překvapením, že zdaleka ne vždy byli úspěšní. Vládní koalice prosadila většinou svou.

Je to právě ona, kdo nese hlavní zodpovědnost za to, že Česká republika pandemii nejenom po zdravotní stránce zvládne. Průběh mimořádné schůze ukázal, že opozice neměla zájem vládě za každou cenu komplikovat život. Koronavirus už ho tak sám o sobě velmi ztěžuje nám všem.

Pokud nechceme spoléhat pouze na pomoc Boží, nezbývá než věřit, že vláda ve shodě s parlamentem ví, co činí. Prostor k nápravě různých pochybení je totiž v tuto chvíli minimální. Pandemie je dokáže tvrdě trestat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu