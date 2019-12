V prosinci 2019 nejde Rusům o srpen1968

Nezazněla z úst českých politiků, nebo historiků. Jejich autorem byl ruský prezident. Nejmenoval se Vladimir Putin a nekomentoval nejnovější spor týkající se hodnocení 21. srpna 1968. Pronesl je bývalý ruský prezident Boris Jelcin v roce 1993. O třináct let později podobně na srpnové události v tehdejším Československu nahlížel Vladimir Putin.

Je s podivem, že už v té době nebyl 21. srpen v českém kalendáři označen jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Českým politikům a zákonodárcům trvalo od listopadu 1989 desítky let, než se k tomu označení dopracovali.

Byli za to náležitě oceněni ruským ministerstvem zahraničí. To je pokáralo za vracení se k této události, což podle něj neprospívá vzájemným vztahům. Přitom Rusku by mohlo být označení 21. srpna v kalendáři České republiky lhostejné. Jeho pojmenování neodporuje už citovaným slovům Borise Jelcina, ani pozdějšímu hodnocení Vladimira Putina.

Ku prospěchu Ruska

Jak už to většinou bývá, nejde ani tak o historii, ale o současnost.

Rozruch kolem kontroverzní sochy maršála Koněva v Praze, snaha uctít památku vojáků Ruské osvobozenecké armády (chcete-li Vlasovců) v Řeporyjích a velmi svérázná obhajoba tohoto rozhodnutí místním starostou, jsou hlavní motivací, proč jsme svědky dalšího ruského pokusu o vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného státu.

A protože toto pletení se do cizích věcí není podpořeno tanky a protože je Česká republika součástí NATO, nemusí si čeští činitelé s výroky ruského ministerstva zahraničí příliš lámat hlavu.

Vyřešili to několika slovy, která odsuzují výroky ruské strany. Pronesli je ve vzácné shodě prezident, premiér, ministr zahraničí a řada dalších českých politiků. Zkrátka se názorně ukázalo, že srpen 1968 nebude nejlepší způsob, jakým může Rusko ovlivňovat současné dění v České republice. Pochopitelně existují metody daleko účinnější, o čemž svědčí pravidelná varování tajných služeb.

Ke škodě této země a ku prospěchu Ruska na takovéto hrozby nejsou čeští představitelé schopni reagovat stejně jednomyslně a rozhodně, jak to dokázali v souvislosti se srpnem 1968. Přitom Putinův režim by se rád a daleko výrazněji vměšoval do vnitřních záležitostí České republiky. Nejlépe způsobem, jakým to bývalý Sovětský svaz dělal v Československu od konce 2. světové války až do listopadu 1989.

Autor je komentátor Českého rozhlasu