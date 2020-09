Politici zatím nedělají vše proto, aby se lidé v koronavirové době nebáli jít k volbám

Kdo se bojí, nesmí k volbám. Chtělo by se v současné době parafrázovat jedno rčení. Do těch krajských a senátních totiž zbývá už jen pár dnů a koronavirová nákaza se dál nekontrolovatelně šíří společností. Lidé, kteří vnímají nárůsty nakažených s obavami, mohou váhat, zda vyrazí k volebním urnám. Komentář Praha 17:54 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirus zatím nenapadl demokratický systém v zemi. K němu pravidelné konání svobodných voleb neodmyslitelně patří. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

I když u zmiňovaného typu voleb nebývá zrovna nával, přesto mohou obavy z nákazy mnohé odradit. Není divu, že prezident republiky se zeptal ministra vnitra, zda budou volby bezpečné?

Neměl tím na mysli nějaké teroristické útoky, případně manipulaci s výsledky. Na srdci mu leží opatření namířená proti koronavirové infekci. Miloš Zeman byl ministrem vnitra Janem Hamáčkem z ČSSD ujištěn, že dělají všechno proto, aby se lidé nebáli jít volit.

Prvním předpokladem k tomu je, aby se volby vůbec konaly. Byť v několika uplynulých dnech byl přírůstek nakažených rekordní, politici neuvažují o tom, že by volby odložili. Takže koronavirus zatím nenapadl demokratický systém v zemi. K němu pravidelné konání svobodných voleb neodmyslitelně patří. Vládní politici si to snad uvědomují.

Zároveň to neznamená, že činí maximum proto, aby se lidé nebáli jít volit. Přispívají k tomu jejich protichůdné výroky. Chvíli je situace klidná a není se potřeba strašit. Za pár desítek hodin je naopak vážná a nic se nesmí podcenit.

Ředitelské volno

Chaos ve společnosti přiživují i opatření, která jsou vyhlašována a následně měněna bez jasného zdůvodnění. O nějakém koncepčním plánu, opírajícím se o tvrdá data, ani nemluvě. Lidé tak musí bedlivě sledovat, co a kdy se mění. Mnohdy nechápou, proč? To opět neposiluje důvěru v to, že vláda ví, co činí.

Výměna na postu ministra zdravotnictví rovněž sama o sobě zásadní zvrat v hodnověrnosti boje s koronavirem nepřinese. Byť Roman Prymula (za ANO) se od jara těší důvěře veřejnosti. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že stál u zrodu chytré karantény, která měla udržet šíření koronavirové nákazy pod kontrolou. Projekt byl od počátku kritizován, že příliš nefunguje.

Nekontrolovatelné šíření infekce to názorně dokumentuje. Roman Prymula to v dubnu zdůvodňoval tím, že nepřesvědčili hygieniky o tom, aby ji v plné míře využívali. Snad nyní v pozici ministra zdravotnictví přesvědčí veřejnost o tom, že má jasnou představu, jak šíření nákazy dostat pod kontrolu.

Jeho první vystoupení v nové funkci tomu zatím nenasvědčuje. Řeč může být o snaze přenést odpovědnost na ředitele škol, aby rozhodli o případném ředitelském volnu a tím přispěli k utlumení šíření koronaviru.

Rovněž například nejnovější změna týkající se otevírací doby restaurací a barů nejde úplně dohromady se sliby vládních politiků. Ti ještě nedávno tvrdili, že se plošná omezení už zavádět nebudou. Zároveň prý pečlivě zváží každé opatření, aby pokud možno nepoškodilo ekonomiku.

Tak uvidíme, zda se s novým ministrem zdravotnictví dočkáme toho, že takovéto kroky budou vyhlašovány srozumitelně, budou mít logiku a budou se opírat o nezpochybnitelná čísla. Pokud tomu tak bude, tak by se mohl naplnit slib daný ministrem vnitra prezidentovi republiky. Tedy, že vládní činitelé dělají maximum proto, aby se lidé nebáli nejenom přijít ke krajským a senátním volbám. Zatím jejich úsilí vyznívá spíše opačně.

Autor je komentátor Českého rozhlasu