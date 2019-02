ČSSD stále hledá recept na záchranu

Právě před rokem měla ČSSD volební sněm, který ji měl spasit po sedmiprocentním debaklu ve sněmovních volbách v roce 2017. „Věřím, že ČSSD vyjde z dnešního sjezdu jednotná a že jsme zvolili silný tým,“ oslavil tehdy své zvolení šéfem strany současný vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. A nově zvolený první místopředseda Jiří Zimola, druhá půlka onoho silného týmu, s úsměvem dodal: „Vyvedeme ČSSD z těch současných kalných vod.“ Komentář Praha 21:41 27. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček a Jiří Zimola | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Silný tým dávno neexistuje, kalné vody jsou ještě kalnější a ČSSD teď čeká další volební sjezd.

Strana sice zůstala ve vládě, zdání ale klame; Zimola kvůli poměrům v partaji na novou funkci záhy rezignoval, v nedávných místních volbách ČSSD dokonce vypadla nejen z pražského zastupitelstva a některé průzkumy volebních preferencí ji přibližují k hranici volitelnosti.

Partaj přesto míří na svůj už třetí volební sněm během jediného roku, jako by se vlastně nic moc nedělo a znovu se jen stvrzovaly vysoké funkce.

Exhejtman Michal Hašek: Nečekám, že by prezident Zeman na sjezdu ČSSD mával holí Číst článek

ČSSD pořád neví

Hamáček nemá vyzyvatele a svou funkci nejspíš obhájí. A stejně tak i první místopředseda ČSSD Roman Onderka, jenž původně jen zaskočil za Zimolu, ani jemu ale nakonec nikdo nešlape na paty.

To je v současné situaci paradox: Onderka býval i populárním brněnským primátorem, pak se ale stal spíš terčem ironických vtipů a právě on stvořil hnutí Žít Brno. A místo politických vizí, které ČSSD nyní tolik chybí, někdejší vlakový vozmistr víc proslul podivně získaným bakalářským titulem. Zrovna on ČSSD stěží spasí.

Do vedení strany chce i ministr zahraničí Tomáš Petříček a mladá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ta ale zatím politiku pojala spíš jako závod v populárním rozdávání sociálních dávek a brzdění méně populárních, ovšem klíčových reforem – například té důchodové.

A Petříček je pro změnu nouzovým řešením problému jménem Miroslav Poche, jehož odmítl ministrem zahraničí jmenovat prezident Miloš Zeman. Paralýzu ČSSD nejlíp dokládá i to, že žádnou důstojnou sílu nemá ani vnitrostanická opozice: i zmíněný Zimola je dnes prošlý kádr.

ČSSD nyní vládne zhruba stejnou politickou silou jako KSČM. Zatímco ta vymírá, ČSSD pro změnu neví, jakou levicí chce vlastně být. Hamáček na sněmu hodlá zahájit diskusi o vizi ČSSD pro 21. století, ta má ale být hotová až v roce 2021.

Čísla k tomu možná svádí, nejde ovšem o symboliku. ČSSD prostě jen pořád neví, jak reagovat na politické i socioekonomické změny posledních let, které z politické mapy výrazně nevymazaly jen ji, ale i tradiční dělení na pravici a levici.

Přesto si ale dává na čas. A zatím jako by našla jediné řešení: v čím horší je politické, personální i finanční situaci, tím víc pořádá sněmů, které nic neřeší. Ostatně i před tím nadcházejícím už někteří členové volají po dalším sjezdu i po letošních volbách do Evropského parlamentu. I ty totiž hrozí další nevýhrou, jak by pravil klasik.

Autor je komentátorem Info.cz