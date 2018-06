Překvapivě se opět snižuje sazba pro jídlo a nápoje podávané v restauracích, k sazbě 10 procent poklesne také čepované pivo. Přirozeně každého napadne, čím si to hospody zasloužily, a stejně samozřejmá je odpověď.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Nižší DPH jako záchrana upadajících hospod

První vlna EET, která zasáhla právě restaurace a ubytovací zařízení, způsobila v první řadě úpadek řemesla hostinských. Nejde tedy o populistické snížení ceny piva, ale o pomoc upadajícímu sektoru.

Tento úpadek hospod potvrzují data o podnikatelích v oborech pohostinství a ubytování, které průběžně publikuje Eurostat. Podnikáním v tomto sektoru se koncem roku 2016 zabývalo 35 tisíc lidí, po nástupu pokladen EET jejich počet poklesl pod 30 tisíc. Nutně to neznamená, že stejně ubylo hospod.

Sněmovna podpořila návrh zúžit EET jen na plátce DPH. I přes nesouhlas vlády Číst článek

Bilance společnosti Bisnode ukazuje, že se skutečně zavřely tisíce provozoven, další tisíce firem však vznikly. Z toho se dá jednoduše usoudit, že zanikly zvláště malé hospody na vesnici, které byly do určité míry nahrazeny expanzí restauračních řetězců nebo obecně větších společností ve velkých městech. Tento trend ukazuje, že s restauracemi něco není v pořádku.

Hospody a pošta

Sektor prochází celou řadou změn. Na druhý pokus se prosadil zákaz kouření, vedle toho byly zavedeny pokladny EET. Pro řadu hospod to znamenalo odliv zákazníků a značné komplikace při provozu.

Oslabena zřejmě nebyla role hospod při zajišťování obědů pro zaměstnance, stále častěji se restaurace využívají pro uzavřené společnosti, obvykle rodinné nebo firemní slavnosti, nadále slouží turistům. Jinými slovy, hospody se stávají výdejnami obědů, službami cestovního ruchu a cateringovými firmami, jejich sociální role ale oslabuje.

Rok od druhé vlny EET: téměř 95 000 kontrol, pokuty za 55 milionů a 16 zavřených provozoven Číst článek

V posledních měsících se často naříká nad tím, jak funguje pošta. Může za to nový manažerský model, který by měl odpovídat otevření trhu s poštovními službami. Trpí tím zvláště hlavní úkol, který má pošta už po století, tedy každodenní doručování zásilek.

Hospody jako sociální prostor

Konkurovat soukromým firmami při doručování zboží nakoupeném na internetu je jistě možné a státní pošta to dokáže, někdo však musí správně a včas doručit dopis i do té poslední vesnice. To se v manažerském modelu tak úplně nedaří.

S hospodami je to podobné. Také ony patří k institucím, na kterých stojí náš všední život. V české společnosti jsou právě hospody nejdůležitějším a v některých obcích jediným sociálním prostorem, kde se mohou potkat úplně neznámí lidé.

Kde mizí hospody a kde má výpadky pošta, tam se mění základní parametry fungování společnosti, není nutno dodávat, že k horšímu. Právě proto, že se obě zmíněné instituce považují za samozřejmost, má každý sklony je nějak vylepšovat, tedy měnit jejich fungování. Ony však samozřejmé nejsou a nepromyšlené změny je mohou ničit.

Snížení DPH má zřejmě na poslední chvíli zachránit hospodu v její tradiční funkci jako místo setkávání místních lidí. Dost možná však pomůže spíše dravým řetězcům, které do byznysu nastoupily spolu s EET. Na výsledek si tedy musíme počkat.