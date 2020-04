Naděje podnikatelům, některým jen mikroskopická

Obchody, opravny, restaurace i sportovní zařízení se budou vracet do života v pěti termínech, a to dává jasný smysl.

Ekonomice je nutné pomoct, přesto je třeba garantovat, že po dílčím uvolnění nedojde k návratu koronavirové epidemie, a o životy obyvatelstva se vláda musí starat především. Postupné odbourání bariér v obchodu a veřejném životě obecně je běžnou praxí i jinde v Evropě.

Pochvalu vládních kroků není třeba odvolávat ani po jejich hlubším promyšlení, nakonec zvláště zákazníci ocení, že je tu vyhlídka na zlepšení kvality služeb a tím i běžného života. Ovšem stejně nejde popřít, že opatření obsahují několik detailů, které výnosy celého vládního podniku notně devalvují, konkrétně by se dalo říct, že v některých případech znamenají poslední ránu pro část těžce zkoušených živnostníků a podnikatelů.

Obchody s podlahovou plochou do 200 metrů čtverečních se otevřou 27. dubna, ovšem větší krámy až 11. května. To znamená, že z vládního nařízení nebudou zavřeny měsíc, ale dvojnásobnou dobu. Restaurace na tom budou ještě hůř. 25. května bude možné zprovoznit zahrádky a za dalších čtrnáct dní hospody samotné.

Některé kroky zjednodušit

Člověka napadne, jestli to není příliš dlouho, když vládní podpora pro dotčené podnikatele zpravidla nic neřeší. Ještě tak je možné držet část personálu s podporou zvanou kurzarbeit, odložit splátky nájemného a žít dva nebo tři měsíce na dluh. Kolik lidí se v této nejisté době pustí do dobrodružství s dluhem, jaký ještě v životě neměli, tak zní otázka.

Tržby českých e-shopů se vrátily na úroveň z doby před rozšířením koronaviru do Evropy Číst článek

S námitkami je možné jít i do větších podrobností. Koncem dubna se otevřou specializované obchody s 200 metry čtverečních podlažní plochy, ale ty větší až v polovině května.

To například znamená, že běžné železářství na malém městě musí počkat, i když zelenou dostanou o dva týdny dříve výdejny internetových obchodů na stejném náměstí. To vypadá jako pomoc velkým obchodníkům na úkor lokálních firem. Přitom neexistuje věcný důvod, proč v první fázi nepustit obchody třeba do 400 metrů, jak se děje v jiných státech.

Kratší termíny na otevření, obvykle o měsíc, mají podnikatelé v Rakousku, také se tamní firmy nedělí na tolik kategorií a do provozu se pustí jen ve třech vlnách. Zdá se být rozumné, že vláda nechce poslat republiku do první linie uvolňování v časech nevypočitatelného koronaviru. Přesto by se vyplatilo některé kroky ještě jednou promyslet, revidovat a třeba zjednodušit.

Autor je komentátor serveru Echo24