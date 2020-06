Největší rozpočtový medvěd v historii

Patřilo ke každoročnímu rituálu při schvalování státního rozpočtu, aby se rozporcovaly mezi jednotlivé poslanecké kluby. Částky v řádu desítek, stovek tisíc, někdy dokonce milionů a desítek milionů se posílaly obcím na veřejně prospěšné projekty typu opravy kostelů, stavby koupališť nebo klidně na podporu golfového klubu, vždy podle toho, kde si ten který poslanec potřeboval vylepšit popularitu.

Celkově ovšem šlo pouze o jednu až dvě miliardy, které zajistily, že rozpočet prošel sněmovnou hlasy všech koaličních poslanců za blahosklonné asistence opozičníků. V současnosti však je k vidění medvěd o velikosti přes sto miliard korun.

Původně se nečekalo, že se oblíbená hra minulých poslaneckých generací ještě vrátí. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poslala do sněmovny pouze třístránkový dokument, kde jenom vysvětlila, že plánovaný schodek v prozatímní výši 300 miliard musí vyrůst o dalších 200 miliard. Stačilo, aby poslanci v úterý odhlasovali stav legislativní nouze, pak ještě jednou zvedli ruku pro rozpočtovou novelu – a mohlo být vymalováno.

137 miliard

Hladký průběh zablokovali komunisté, obvyklí spojenci stran menšinové vlády. Použili k tomu rozumný argument, že gigantické navýšení schodku těžko mohou schválit, když jim nikdo ani neřekne, kam peníze půjdou.

Jistě, 63 miliard vyrovná výpadek příjmů způsobený různými daňovými slevami a bonusy, které právě procházejí schvalovacím procesem, zbývá však vysvětlit, na jaké výdajové položky se rozdělí zbylých 137 miliard. Na to ministryně Schillerová zatím jen dokázala odpovědět, že 60 miliard z této částky budou blíže neurčené investice. Pak už bylo jasné, že se rozšíření schodku odloží nejméně o týden.

Zmíněných 137 miliard se bude rozdělovat těm nejpotřebnějším, nejlépe klientům každé jednotlivé parlamentní strany. Opět nepůjde o položky, které by se nedaly zdůvodnit veřejným zájmem, v nejlepším případě se však záchranná strategie bude projednávat metodou tureckého trhu, pokud rovnou nepůjde o porcování medvěda, tedy o rozdělování všimného vstřícným poslancům a jejich klubům.

Tady dáme 12 miliard pro velké podniky, na 25 miliard navýšíme podporu malým a středním firmám, dalších 12 miliard potřebují obce, něčím by se mělo přispět krajům a podobně.

Doufejme, že to dopadne jinak. Zvýšení schodku zadluží český stát na dlouhá léta dopředu. Proto by bylo užitečné, kdyby vláda zákonodárcům nade vší pochybnost vysvětlila, že každá navržená položka je nezbytná na oživení ekonomiky, která se propadla nejvíc od počátku 90. let. Neškodilo by vysvětlit strategii, ve které mají jednotlivé typy podpory nezastupitelnou roli.

Vůbec nejdůležitější je ovšem požadavek, aby vláda věrohodně zaručila, že se schodek v příštích měsících už zvyšovat nebude. Pět set miliard dosahuje bezmála úrovně deseti procent ekonomického výkonu země za jeden rok.

