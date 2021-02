Sněmovna má čas, podniky plánují propouštění

Nepochybně existují restauratéři, hoteliéři či majitelé kulturních a sportovních zařízení, kteří pobírají podporu Antivirus na desítky svých zaměstnanců. Také si lze představit majitele či manažery strojírenských podniků, které se neustále musí potýkat s výpadky dodávek u dílů, ze kterých sestavují své výrobky. Těmto podnikatelům dnes málokdo závidí, natož aby chtěl být na jejich místě. Důvodem jejich těžkostí ani nemusí být současná situace. Komentář Praha 10:14 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo/Profimedia

Zhoršují se vyhlídky, a to zvláště v jednom konkrétním ohledu. Přežít v těžkých časech umožňuje vládní podpora, která je nezbytná, když jiná vládní opatření znemožňují či komplikují provoz. Nejdůležitější ze všech podpor je Antivirus, s jehož pomocí mohou firmy platit zaměstnance, i když právě pro ně nemají práci.

Teď ovšem stojí podniky před vyhlídkou, že Antivirus skončí. Evropská unie umožňuje takový druh pomoci jen na období dvanácti měsíců a Češi začali loni v březnu.

To se samozřejmě vědělo dopředu, proto vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), podle kterého se v tuzemsku zavede takzvaný systém podpory v časech nízké zaměstnanosti známý též pod německým názvem kurzarbeit. Tento nástroj umožní firmám platit pracovníky v každé závažné krizi včetně té koronavirové.

Vše by tedy bylo vyřešeno, kdyby návrh zákona schválila sněmovna. To se však nestalo.

Spory a ješitnost politiků

Nejde o to, že by snad zákon od ministryně Maláčové byl špatný. Od loňského léta na něm kromě jejích expertů pracovali odborníci zastupující odbory i zaměstnavatele a doladili ho do podoby, která může fungovat.

V tuzemsku má potíže každý zákon, který rozděluje státní peníze, a nejhorší to je v období před volbami. Najednou se každá ze stran a každý z politiků chce zapsat jako dobrodinec.

V případě zákona o kurzarbeit se vyrojilo čtyřicet různých pozměňovacích návrhů, které se snaží vylepšit jednotlivé parametry vládního návrhu. Horší je, že dvě poslankyně z vládní většiny, jedna z ANO a druhá od komunistů, předložily konkurenční návrh. Jeho opatření jsou zhruba stejná jako u vládního návrhu, který podporují podniky i zaměstnanci, nemá však potřebnou kvalitu, protože se psal na poslední chvíli.

Stačí však k tomu, aby zpomalil přijetí vládního návrhu. Nikdo dnes nemůže vyloučit, že kvůli zbytečným sporům nedostanou podniky na své zaměstnance už v březnu žádnou podporu.

Podnikatelé se zděšením sledují, že pouhá ješitnost některých politiků zabrání přijmout normu, která by umožnila zachránit práci tisícům občanů a s jejímž obsahem každý souhlasí. Žijeme v divném světě, mohou si s Nikolajem Vasiljevičem Gogolem povzdechnout manažeři i ti, kterým hrozí, že přijdou o práci.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy