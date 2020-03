Příští černá labuť už krouží nad obzorem

Předpokládejme, že jistý odvážný, inteligentní, předvídavý a vytrvalý vyšší funkcionář komunistické strany Číny ve městě Wu-chan prosadí uzavření městského trhu Chua-nan. S platností od 30. září 2019. Tržiště se během půl roku přebuduje, dramaticky se zlepší hygienické podmínky a už se tam nebude obchodovat s kuřaty, bažanty, netopýry, svišti, jedovatými hady, skvrnitými jeleny a orgány králíků a dalších volně žijících zvířat. Komentář Praha 14:04 11. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirus | Foto: Claudio Furlan | Zdroj: ČTK/AP

Hlavním argumentem tohoto prozíravého soudruha je, že je potřeba odvrátit epidemii dosud neznámého koronaviru a zachránit tisíce životů.

Zavření trhu není ve městě vůbec populární, naopak – náš odvážný soudruh, říkejme mu třeba Li Wen-liang, se dostane do nemilosti komunistické strany a jednoho dne beze stopy zmizí. Jeho nápad byl přece naprosto zbytečný a drahý a poškodil popularitu místní organizace komunistické strany.

Dnes víme, že by náš předvídavý soudruh zachránil Čínu a celý svět před nebezpečnou nákazou, nezemřely by tisíce lidí a globální ekonomika by nedostala těžkou ránu v nejméně vhodnou chvíli.

Švejkovské chování

Čtenáři jistě poznali, že jde o parafrázi na myšlenkový experiment z knihy Černá labuť Nassima Taleba.

Ten uvažoval, jak by dopadl teoretický Joe Smith, kdyby prosadil těsně před teroristickým útokem na Světové obchodní centrum v New Yorku v září 2001 v každém letadle povinně zamčenou kabinu pilotů a navíc neprůstřelné dveře. Dopadl by asi stejně jako náš hrdina Li Wen-liang, tedy špatně.

„Před objevením Austrálie věřili obyvatelé Starého světa, že naprosto všechny labutě jsou bílé. Přesvědčení to bylo vskutku nezlomné, neboť se opíralo o zdánlivě neprůstřelné empirické důkazy,“ vypráví Taleb příběh, jímž popisuje mimořádné neočekávané děje. A pak byla spatřena první černá labuť…

Nejen nákaza novým typem koronaviru, ale všechny události typu „černá labuť“ mají tři vlastnosti: leží za hranicemi obvyklých očekávání, mají mimořádný dopad a lidská přirozenost nás nutí hledat pro ně dodatečná vysvětlení a vytvářet tak dojem, že je bylo možné předvídat.

Talebovo desatero

Světu dominují děje extrémní, neznámé a velmi nepravděpodobné a přes rozkvět lidského poznání bude budoucnost stále nepředvídatelnější. Ovšem lidé se většinově zaobírají záležitostmi banálními, známými a opakovanými.

Koronavirus už zabíjel v Číně a Evropa si v klidu řešila svoje potíže růstu a Česko bylo zahleděno na maturitu z matematiky, opravy dálnice D1 a eskapády exministra dopravy za ANO Vladimír Kremlíka.

Taleb sice formuluje desatero, jak zvýšit odolnost společnosti vůči černým labutím, ale sám je skeptický ke schopnosti lidí poučit se.

Nicméně některé jeho rady vypadají rozumně i pro časy mimo koronavirus: Lidé, kteří řídili autobus se zavázanýma očima a havarovali, by neměli dostat nový. Dynamit nepatří do rukou dětem, i když je opatřen varovným nápisem. Udělejme z rozbitých vajec omeletu.

Tím se myslí – na příkladu ekonomického kolapsu z roku 2008 –, že velké krize nelze zahladit kosmetickými úpravami a nouzovými záplatami, ale jen důkladnou promyšlenou změnou systému.

Tak po zkušenosti s nákazou novým typem koronaviru by měl český stát ex post analyzovat každý krok a posoudit – kvůli epidemiím příštím – jeho přiměřenost, načasování a také dostatečnost krizového a zdravotnického systému. A občané by se mohli zamyslet nad svým švejkovským chováním.

Příští černá labuť už krouží kousek za obzorem.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus