Státní zástupce Šaroch po čtyřech letech dozorování kauzy Čapí hnízdo změnil právní názor. Zatím není jasné, jestli tím trestní stíhání premiéra Babiše, některých jeho příbuzných a dalších obžalovaných opravdu skončí, Šarochův nadřízený nyní zkoumá, zda změna postoje je zákonná a má důvod. Komentář Praha 17:44 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kohout Maurice smí dál kokrhat | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Prezident Zeman Babišovi napřed k zastavení trestního stíhání pogratuloval, i když ještě nebylo k čemu, později se nechal slyšet, že až případ státní zastupitelství definitivně posoudí, ještě on může zvážit kroky.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Týden očima Petra Schwarze: Kohouti a politici

Kroky jakým směrem otevřeně naznačila prezidentova pochvala pro Šarocha a doplnění, že premiér Babiš je mu sympatický, protože je hned po něm druhým nejlepším předsedou české vlády. Pro důvěryhodnost právního státu u nás by ale rozhodně bylo lepší, kdyby o Babišově vině či nevině rozhodl justiční aparát.

Premiér Babiš odletěl do Turecka získat nějaký ten byznys pro české firmy a také třeba jednat o průšvihové zakázce na elektrárnu Adularya, která bude tak jako tak Česko stát miliardy, jde jen o to kolik.

Co si mohou dovolit kohouti

S tureckým prezidentem Erdoganem jednal Babiš i o dvou Češích vězněných v Turecku kvůli své spolupráci s kurdskými milicemi YPG v Sýrii.

Tyto milice si ve světě vydobyly obdiv pro svůj statečný boj s Islámským státem, Turecko je ale považuje za teroristickou organizaci. Že i věznění Češi jsou v Turecku považováni za teroristy, zopakoval Erdogan i Babišovi, ten podle svých slov měl z jednání dobrý pocit.

Čapí hnízdo a justiční gramotnost Číst článek

Po odjezdu českého premiéra do Maďarska Erdogan pohrozil, že umožní milionu syrských uprchlíků odejít z Turecka do Evropy, pokud nevznikne třicetikilometrová bezpečnostní zóna na turecko-syrských hranicích v oblasti, kde právě kurdské milice působí. Do zóny by Turci chtěli podle Erdogana umístit právě onen milion syrských uprchlíků, čímž by změnili národnostní složení této Kurdy obývané oblasti.

Zároveň Erdogan oznámil, že jeho země neustoupí za žádnou cenu od úmyslu těžit plyn ve výlučné ekonomické zóně Kypru, tedy člena Evropské unie. Navíc Erdogan považuje za nepřijatelné, že mezinárodní společenství zakazuje Turecku vlastnit jaderné zbraně, protože by nějaké ty atomové hlavice mělo.

Britský premiér Johnson utrpěl těžkou porážku v parlamentu, který mu zatrhl brexit bez dohody. Hned na začátku jednání přišel Johnson o parlamentní vládní většinu, když jeden z poslanců jeho konzervativců přímo při premiérově projevu přešel do lavic proevropských liberálních demokratů. Dalších 20 poslanců včetně vnuka Johnsonova vzoru Winstona Churchilla pak premiér vyloučil ze strany, protože zákaz brexitu bez dohody podpořili.

Aby toho nebylo dost, z vládního postu náměstka ministra odešel i Johnsonův bratr, aby nemusel řešit rozpor mezi loyalitou k rodině a k zájmům vlasti. Parlament prozatím Johnsonovi nepovolil ani předčasné volby, ve které premiér vkládá naděje. Pokud se mu je rychle podaří vyvolat, brexit bez dohody je ještě ve hře. Na druhou stranu, na volební kartu sázela už Johnsonova předchůdkyně Mayová, a dost se přitom přepočítala.

Bývalého slovenského premiéra Fica začala vyšetřovat policie, když se zastal nyní už rovněž bývalého poslance Mazurka z řad Kotlebových silně nahnědlých extremistů. Mazurka slovenský Nejvyšší soud odsoudil za rasistické protiromské výroky a odebral mu mandát. Podle Fica ale Mazurek pouze řekl něco, „co si myslí celý národ“. Asi nemyslí, od Ficova výroku se distancovali i politici strany, kterou dlouhá léta vede.

Soud ve Francii ve sporu sledovaném i světovým tiskem rozhodl, že kohout Maurice smí dál kokrhat, přestože ráno budí sousedy. Ať to, co si mohou dovolit kohouti, si nedovolují někteří politici a svým kokrháním nevyvolávají negativní vášně, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu