Týden očima Petra Schwarze: Lidé, co se nestydí. Někdo se stydí za ně

Helena Válková zůstává vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V pondělí o návrhu vicepremiéra Hamáčka na její odvolání vláda nakonec nehlasovala a ve čtvrtek ji podpořila většina členů rady vlády pro lidská práva. Praha 15:00 19. ledna 2020

Což premiér Babiš vzal za bernou minci, aby Válkovou ve funkci podržel. Á propos, v této pětadvacetihlavé radě 15 členů zastupuje stát, takže stát jejich prostřednictvím mohl říci, jestli je pro něj únosné, aby lidská práva měl na starosti člověk, který spolupracoval s komunistickým justičním vrahem Urválkem a hlavně to pak v médiích bagatelizoval.

Tedy on to stát řekl. Válková se vyjádřila, že o dobrovolném odchodu z této funkce ani na okamžik neuvažovala a omluvila se jen za svá „vyjádření do médií pod vlivem emocí“ a za to, že z pragmatických důvodů vstoupila do KSČ, za svou činnost se ale prý nemusí stydět. Ano, hlavně se nestydět.

Kvůli setrvání Válkové ve funkci odešli z rady pro lidská práva dva její členové, byť uznali, že v čele rady si Válková vedla dobře. Jeden z nich, advokát Tomáš Němeček napsal na sociální síti, že pro něj teď už je „pocit trapnosti při sledování činů a výroků profesorky Válkové nesnesitelný“. Určitě nebyl sám.

Pro Respekt pak Němeček doplnil, že poslední kapkou pro něj bylo televizní vystoupení Válkové, „kde vedle Jiřího Gruntoráda, disidenta šikanovaného za minulého režimu ochranným dohledem, v jednu chvíli řekla, že tehdy také hájila lidská práva, ale jiná lidská práva než on.“

Ať se aspoň na něco můžeme spolehnout

To asi vysvětluje například Válkové výrok z loňského srpna v televizi Seznam, kde tvrdila, že lidským právům se věnovala vždy, i za komunismu, i když ne tak statečně jako disidenti. Tak teď ještě víme, že to byla ještě k tomu jiná lidská práva, než hájili disidenti.

Podle prezidenta Zemana by měla Válková problém, i kdyby s Urválkem psala o kůrovci, a to nelze než podepsat. Na místo Válkové Zeman navrhl na post ombudsmana svého oblíbence a bývalého zástupce ombudsmanky Šabatové Křečka, který mu už dvakrát neprošel, tak proč to nezkusit potřetí, když je příležitost.

Jinak tento týden dokázala hlava státu překvapovat. Skončily dýchánky pod názvem Týden s prezidentem na TV Barrandov, kde měl Miloš Zeman jistotu, že každý jeho názor bude přijat s nadšeným přitakáváním. Podle mluvčího Hradu Ovčáčka už tento pořad vyčerpal svůj potenciál, jen není úplně jasné, co tím potenciálem vlastně bylo.

Prezident také oznámil, že se nevydá na summit do Číny kvůli tomu, že Peking nesplnil ohledně investic v Česku to, co slíbil. Tak vida, už to poznání dorazilo i na Hrad, i když pravda dost se zpožděním.

Organizátor demonstrací proti premiérovi Babišovi, spolek Milion chvilek pro demokracii, poslal předžalobní výzvu předsedovi komunistů Vojtěchu Filipovi. Požaduje omluvu za to, že Filip před měsícem spojil spolek s kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici.

Policie tento týden oznámila, že špitál napadl vyděračský virus Ryuk původem z Ruska. Půvabné na tom je, že komunistický šéf v onom projevu tvrdil, že kybernetický útok na nemocnici si vyzkoušeli ti, kteří usilují „o státní převrat, nabírají sílu a krok za krokem zkoušejí, co české bezpečnostní složky jsou schopny tolerovat,“ a dodal, že „zatím jim to prochází.

Mimochodem, ruští hackeři jsou hrozbou snad po celé planetě, od ruských úřadů se nedá čekat, že by je zkrotily a naopak, když jednoho z nich, Nikulina, naše republika vydala k soudu do USA, zuřil nejen Kreml, ale právě čeští komunisté, kteří v čele s Filipem hrozili, že kvůli tomu nepodpoří zrovna vznikající druhou Babišovu vládu.

A abych nezapomněl, příští James Bond nebude po končícím Danielu Craigovi žena, jak se dlouho spekulovalo, ale opět muž, potvrdila to producentka. A zatímco u nás je sněhu málo, napadl třeba v Egyptě. Ať se aspoň na něco můžeme spolehnout, přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus, sobě i celému světu Petr Schwarz.

Autor je komentátor Českého rozhlasu