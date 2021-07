S Piráty radši ne. I Kuba řeší velké dilema ODS

Jihočeský hejtman a člen Výkonné rady ODS Martin Kuba znovu pálil i do vlastních řad. Z jeho rozhovoru pro deník Právo pochopíte, proč premiér Andrej Babiš znovu vede volební průzkumy a proč po volbách může být všechno jinak, než se nyní zdá. I Kubu totiž trápí představa, že by ODS vládla s Piráty, kteří jsou v mnohém opakem jeho strany. Komentář Praha 18:07 18. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jihočeský hejtman Martin Kuba | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Začněme Babišem. „Všichni jsou jím zbytečně v dobrém i špatném fascinováni,“ říká Kuba ve zmíněném rozhovoru. Jenže to opozici žádné velké vítězství nepřineslo a nejlíp se to ukázalo za pandemie. Kuba zmiňuje zimní opoziční frašku s neprodloužením nouzového stavu, kdy i opoziční hejtmani popřeli lídry a poslance vlastních stran a nouzový stav si radši prodloužili s vládou. Nebo když jako hejtman viděl, jak opozice lže, když říká, že má vláda ve skladech schované vakcíny.

Noví voliči chybí

Babišovu ANO klesly během pandemie volební preference, teď se ale premiér rychle oklepal a znovu určuje mediální agendu, zatímco dvě antibabišovské volební koalice téměř žádné nové voliče nezískaly. Pár procent jich nyní sice virtuálně na úkor Pirátů a STAN sebrala trojkoalice SPOLU, v níž jsou s ODS lidovci a TOP 09, z většiny průzkumů ale pořád vychází až třetí. A sama ODS zůstává zaseknutá na svém zisku z posledních sněmovních voleb – to když jí čísla přejí.

Kuba říká, že je koalice SPOLU k ničemu, pokud nevyhraje volby. Ty má podle něj navíc znovu vyhrávat ODS sama, která musí umět prosadit svou vizi světa a tuto myšlenku nemá opouštět. Jenže prosazování své vize světa se ODS rozpouští nejen ve SPOLU, ale hlavně v případné vládní koalici s Piráty, jejichž vize světa je v mnohém opačná: zatímco ODS vždycky chtěla nechat lidi žít, Piráti jim chtějí kontrolovat i elektroměry.

Druhé housle

ODS nemá podle Kuby v případné vládě dělat Pirátům „minoritního partnera“. Jenže přesně to ODS hrozí: ze všech průzkumů volebních preferencí zatím vychází jako „minoritní partner“ nejen Pirátů, ale i STAN, tradičního přílepku větších partají. A ještě více minoritně vychází, kdyby Piráti do vlády případně zatáhli i ČSSD, jak avizoval jejich šéf Ivan Bartoš. Ta by do takové vládní konstrukce jistě vnesla své levicové vize světa, což by moc nevadilo levicovějším Pirátům. ODS by se ovšem musela přejmenovat.

Kuba, který se netají tím, že mu nevadí vláda s ANO, není s tímhle názorem v ODS sám. A v rozhovoru taky říká, že nevýhra SPOLU ve volbách znamená „přijmout myšlenku, že máme navěky dvanáct procent“. Pravda, ODS tolik procent zatím ani nemá. Mezi řádky ale někdejší první místopředseda a „zlý muž“ strany každopádně říká, že v takovém případě je připravený stát se tentokrát předsedou ODS. A pak může být vše jinak.

Autor je komentátor serveru Info.cz